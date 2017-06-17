PKK'nın sözde bölge sorumlusu öldürüldü

Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında sürdürülen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 Operasyonunda öldürülen teröristlerden birisinin sözde Sarıkamış-Göle-Şenkaya sorumlusu olduğu öğrenildi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında sürdürülen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 Operasyonunda öldürülen teröristlerden birisinin sözde Sarıkamış-Göle-Şenkaya sorumlusu olduğu öğrenildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Şenkaya'da devam eden operasyonda öldürülen teröristlere ilişkin bilgi verildi. Öldürülen 3 teröristten birisinin sözde Sarıkamış-Göle-Şenkaya sorumlusu Alişer kod adlı Zeynel Leblebici olduğu bildirildi. Öldürülen diğer iki teröristin ise Sevkan kod adlı Kenan Kahraman ve Cesur kod adlı Hancan Sevinç olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklama, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Şenkaya ilçesi kırsal alanında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisi hale getirmek, Emniyet ve Asayiş ortamının muhafazasını sağlamak maksadı ile icra edilen, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 operasyonunda, Bölücü Terör Örgütü mensupları ile temas sağlanmıştır. Çatışma sonucunda; Bölücü Terör Örgütünün Sarıkamış-Göle- Şenkaya sorumlusu Alişer kod adlı Zeynel Leblebici ile birlikte Sevkan kod adlı Kenan Kahraman ve Cesur kod adlı Hancan Sevinç ölü olarak ele geçirilmiştir. İcra edilen operasyonda; 1 adet kanas, 1 adet bixi, 1 adet kaleşnikof marka silah ve 1 adet tabanca, 5 adet çanta ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Doğa Alca/İHA)