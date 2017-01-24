Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
PKK'nın sözde adalet komisyonuna operasyon: 10 gözaltı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

PKK'nın sözde adalet komisyonuna operasyon: 10 gözaltı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde 'adalet komisyonu' isimli oluşuma yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde 'adalet komisyonu' isimli oluşuma yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 2014-2015 tarihleri arasında sözde 'adalet komisyonu' isimli oluşum içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütü adına Tutak ilçe merkezi ve köylerinde vatandaşlara korku ve tehdit yoluyla ceza kestiğini belirledi. Bunun üzerine belirlenen 15 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, "Operasyonda F.Ö., K.D., S.D., H.D., M.S.A., M.K., R.Y., B.O., F.O. ve A.Y. isimli 10 şahıs gözaltına alınmış, diğer 5 kişinin de yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir" denildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Terör örgütü operasyonları sürüyor
'Tek adamlığı imkansızlaştıran bir teklif'
Galatasaray'da Chedjou'ya af çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanının işgali davasında sanıklar konuştu
PKK'nın sözde adalet komisyonuna operasyon: 10 gözaltı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Astana zirvesinden ilk sonuç sızdı: Halep'ten çekil çağrısı
Astana zirvesinden ilk sonuç sızdı: Halep'ten çekil çağrısı
Hollanda Başkanı'ndan Müslümanlara ülkeyi terkedin mesajı!
Hollanda Başkanı'ndan Müslümanlara ülkeyi terkedin mesajı!
Oyunu açıklayan ilk yazar belli oldu!
Oyunu açıklayan ilk yazar belli oldu!
Diyarbakır'a yeni belediye otobüsleri alındı
Diyarbakır'a yeni belediye otobüsleri alındı
Alanyaspor-Beşiktaş maçı geniş özeti
Alanyaspor-Beşiktaş maçı geniş özeti
Erdoğan'ın eleştirdiği kaymakamın görev yeri değişti
Erdoğan'ın eleştirdiği kaymakamın görev yeri değişti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Terör örgütü operasyonları sürüyor
Terör örgütü operasyonları sürüyor
'Tek adamlığı imkansızlaştıran bir teklif'
'Tek adamlığı imkansızlaştıran bir teklif'
Galatasaray'da Chedjou'ya af çıktı
Galatasaray'da Chedjou'ya af çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanının işgali davasında sanıklar konuştu
Sabiha Gökçen Havalimanının işgali davasında sanıklar konuştu
PKK'nın sözde adalet komisyonuna operasyon: 10 gözaltı
PKK'nın sözde adalet komisyonuna operasyon: 10 gözaltı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Bebek görmeye gidecekler dikkat: Altına en iyi alternatif
Bebek görmeye gidecekler dikkat: Altına en iyi alternatif
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
CHP'ye sert eleştiriler !
CHP'ye sert eleştiriler !
Dolar ve euro karar öncesi sert düştü
Dolar ve euro karar öncesi sert düştü
Gaffar Okkan şehit edildiği caddede anıldı
Gaffar Okkan şehit edildiği caddede anıldı
CIA'dan tarihi itiraf! Esed ve Yunanistan'ın PKK'ya desteğini belgeledi
CIA'dan tarihi itiraf! Esed ve Yunanistan'ın PKK'ya desteğini belgeledi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English