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PKK'nın silah deposu olarak kullandığı mağaralar ele geçirildi
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PKK'nın silah deposu olarak kullandığı mağaralar ele geçirildi

Güvenlik güçleri tarafından İncebel Dağları-Kato bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında PKK'nın silah ve mühimmat deposu olarak kullandığı 10 yeni mağara tespit edildi. Mağaralarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik güçleri tarafından İncebel Dağları-Kato bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında PKK'nın silah ve mühimmat deposu olarak kullandığı 10 yeni mağara tespit edildi. Mağaralarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu zor arazi ve hava şartlarında 25 gündür aralıksız devam ediyor.
İncebel Dağları-Kato'da 13 Mayıs 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 10 yeni mağara tespit edilirken, şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 38'e ulaştı. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edildiği bildirildi.
Operasyon kapsamında 13 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak-Kato Dağı bölgesinde yeni tespit edilen 10 mağarada yapılan aramada 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ile 22 bin 620 adet Kaleşnikof mühimmatı, 7 bin 110 adet M-16 mühimmatı, bin 932 adet uçaksavar mühimmatı, bin 413 adet Doçka mühimmatı, 3 adet el bombası, 2 bin 19 litre mazot, 1 ton amonyum nitrat, 57 adet büyük tüp ve 2 adet küçük tüp ele geçirildi.
Bölgede 25 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam 419 adet muhtelif tipte silah, 201 bin 742 adet muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat patlayıcı madde ile 50 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
(Derya Yetim / İHA)

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