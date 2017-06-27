Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
PKK'nın sığınakları yerle bir edildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

PKK'nın sığınakları yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Bingöl'de güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen PKK'lı teröristlerce kullanılan mağara, silah mevzisi ve sığınakların, hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Bingöl'de güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen PKK'lı teröristlerce kullanılan mağara, silah mevzisi ve sığınakların, hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.
TSK'nın internet sitesinde yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen teröristlere ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar, hava harekatıyla imha edildi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen temas aramasında ise bir kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 30 fişek ve bir şarjör ele geçirildi.
Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen operasyonda tespit edilen sığınakta, 1 biksi makineli tüfek ve 105 fişeği, 1 RPG-7 roketatar ve buna ait mühimmat, düdüklü tencereyle hazırlanmış 1 el yapımı patlayıcı ile çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir teröristin silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilen duyuruda, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki adli aramalarda ele geçirilen cep telefonu düzeneği ile irtibatlı 2 el yapımı patlayıcı, bir kilogram C4 patlayıcı madde, birer av tüfeği, tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 15 tabanca fişeği, ikişer roketatar başlığı ile tabanca şarjörüne el konulduğu belirtildi.
(Yılmaz Atar / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İşte Halil Altıntop'un yeni adresi
Rusya: Kimyasal silahların yüzde 98,9'unu imha ettik
Can Bartu yoğun bakıma alındı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı
Nur Tatar Dünya Şampiyonu oldu
Bakan Soylu'dan o ilana sert tepki
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'da neler oluyor durum her dakika kötüye gidiyor
İstanbul'da neler oluyor durum her dakika kötüye gidiyor
NTV Spor kapanıyor mu? NTV Spor ne zaman kapanıyor?
NTV Spor kapanıyor mu? NTV Spor ne zaman kapanıyor?
Almanya'dan flaş 'koruma' açıklaması
Almanya'dan flaş 'koruma' açıklaması
Ukrayna'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ukrayna'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bahçeli'den OHAL çıkışı!
Bahçeli'den OHAL çıkışı!
Adalet Yürüyüşü'ne provokasyon önlemi: 25 vekil görevli yeleği giyecek
Adalet Yürüyüşü'ne provokasyon önlemi: 25 vekil görevli yeleği giyecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İşte Halil Altıntop'un yeni adresi
İşte Halil Altıntop'un yeni adresi
Rusya: Kimyasal silahların yüzde 98,9'unu imha ettik
Rusya: Kimyasal silahların yüzde 98,9'unu imha ettik
Can Bartu yoğun bakıma alındı
Can Bartu yoğun bakıma alındı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı
Nur Tatar Dünya Şampiyonu oldu
Nur Tatar Dünya Şampiyonu oldu
Bakan Soylu'dan o ilana sert tepki
Bakan Soylu'dan o ilana sert tepki
Google'a rekor ceza
Google'a rekor ceza
Kanserin düşmanı 'karpuz'
Kanserin düşmanı 'karpuz'
85'lik ustanın dev marifeti
85'lik ustanın dev marifeti
'Gece beslenmesi alışkanlık haline gelmemeli'
'Gece beslenmesi alışkanlık haline gelmemeli'
Kışa niyet yaza kısmet
Kışa niyet yaza kısmet
Yunanistan'da çöp dağları oluştu
Yunanistan'da çöp dağları oluştu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English