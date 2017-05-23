PKK'nın kaçırıp bıraktığı kepçe operatörü ölü bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 6 ay önce terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan ve 3 gün alıkonulduktan sonra bırakılan kepçe operatörü Mahmut Taşkıran, bugün yol kenarında ölü bulundu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 6 ay önce terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan ve 3 gün alıkonulduktan sonra bırakılan kepçe operatörü Mahmut Taşkıran, bugün yol kenarında ölü bulundu.

Olay, Diyarbakır'ın kuzey ilçeleri Silvan, Lice ve Hazro üçgeninde bulunan Silvan ilçesine bağlı Dağcılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silvan Barajı'nda kepçe operatörü olarak çalışan bir kız çocuğu babası, 27 yaşındaki Mahmut Taşkıran, dün gece saat 22.00 sıralarında gelen bir telefon üzerine Bablas Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Taşkıran'ın geri dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Güvenlik güçleri, Taşkıran'ın bulunması için çalışma başlattı. Çalışma sabah saatlerine kadar sürerken, Dağcılar köyü mevkinden geçen köylüler, yol kenarında bir ceset buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, yaptıkları incelemede cesedin Taşkıran'a ait olduğunu ve silahla öldürüldüğünü belirledi. Silvan Devlet Hastanesine kaldırılan cenaze, daha sonra otopsi yapılmak üzere Diyarbakır'a gönderildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, Taşkıran'ın terör örgütü PKK mensupları tarafından yaklaşık 6 ay önce kaçırıldığı ve 3 gün alıkonulduktan sonra bırakıldığı öğrenildi.

