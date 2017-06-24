Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
PKK'nın kaçırdığı öğretmen endişeli babasına bakın ne demiş!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

PKK'nın kaçırdığı öğretmen endişeli babasına bakın ne demiş!

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, oğlunun Güneydoğu'ya tayini çıktıktan sonra kendisine verdiği cevabı anlattı.

Kaçırılan öğretmenin babası Hamit Yılmaz, tayini sonrası endişelerini ilettiği oğlunun ‘Oralar da bizim ülkemiz. Oralardaki çocuklar da bu ülkenin evlatları. Okuyacaklar; onlar da öğretmen olacak ve Karadeniz'e gelecekler.' diye kendisine cevap verdiğini söyledi.

Okulların tatil olmasının ardından görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nden aracıyla Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, oğlunun bulunması için girişimlerini sürdürüyor.

Tunceli'de İHD temsilcileriyle görüştükten sonra Ankara'da siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen baba Yılmaz, Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'a konuştu.

Bir an önce oğluna kavuşmayı bekleyen Hamit Yılmaz, “Çok zorluklarla okuttum onu. Önce İzmir 9 Eylül Üniversitesi, sonra yatay geçişle Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne devam etti. Daha sonra da ekonomik olarak daha masrafsız olur diye Artvin Çoruh Üniversitesi'ne geçiş yaparak oradan mezun oldu” dedi.

necmettin-yilmaz-sehit-mijpgn8aQEIe6

‘NEYİ PAYLAŞAMIYORUZ?'

Köyde çiftçilik yaptığını, inşaatlarda kalıp ustası olarak çalıştığını belirten baba Yılmaz, “Bizim gibi insanlar için çocuk okutmak kolay değil. Benim oğlum çok çalışkandı, çok başarılıydı. Kimseye kötülüğü olmazdı. Mesleğini, okuttuğu çocukları çok seviyordu. Öğrencileri de onu çok severdi. Birçok Kürt arkadaşıyla kardeş gibi olmuştu. Bu memleketin her tarafı cennet, neyi paylaşamıyoruz? Yüz yıllardır iç içe yaşayan kardeşlerimizle düşman gibi olduk. Niye, neyi paylaşamıyoruz?” diye konuştu.

‘ÇOCUKLAR İÇİN GİTTİ'

Oğlunun tayini Güneydoğu'ya çıktığında tereddüt yaşamadığını anlatan Yılmaz, “Biz aile olarak biraz endişelendik. Hatta ben ‘İstersen bir düşün oğlum' dedim. Ama o, ‘Oralar da bizim ülkemiz. Oralardaki çocuklar da bu ülkenin evlatları. Okuyacaklar; onlar da öğretmen olacak ve Karadeniz'e gelecekler. Kürtler ile Türklerin arasında bir problem yok. Ben gideceğim ve görevimi en iyi şekilde yapıp vatana millete hayırlı insanlar yetiştireceğim' diyerek görevine başladı” ifadesini kullandı.

Oğluyla en son yola çıkmadan bir gün önce telefonla görüştüğünü söyleyen baba Yılmaz şöyle devam etti: “Yola gündüz çıkmasını ve dikkatli olmasını söyledim. Yola çıktığı gün kardeşleriyle Elazığ'dan geçerken konuşmuş. Ondan sonra ulaşamadık. Tunceli'ye gittim. Ankara'da siyasilerden, sivil toplum kuruluşlarından yardım istedim. Oğlum kurtulsun, bir şey istemiyorum. Ben Türk halkından dua istiyorum. Onu elinde tutanların biraz vicdanı varsa oğlumu bırakırlar. Bu topraklar hepimizin ve hepimiz kardeşiz. Oğlum, hayatın zorluklarını yaşamış bir insan. Kıymayın oğluma, o iyi bir insan.”

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Başbakan Yıldırım'ın Ramazan Bayramı mesajı
İstanbul Valiliği'nden LGBT yürüyüşü kararı
TFF'den bayram mesajı
Muharrem Usta, Kucka'nın transferi için İtalya'ya gidiyor
Cinayet gibi kaza kamerada
Sınır kapılarında bayram yoğunluğu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar'dan 37 ülke için yeni karar
Katar'dan 37 ülke için yeni karar
Havuzda elektrik faciası: 3'ü çocuk 5 ölü
Havuzda elektrik faciası: 3'ü çocuk 5 ölü
Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak için karar verildi
Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak için karar verildi
Galatasaray Faslı yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray Faslı yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Adalet yürüyüşündeki CHP'liler kamyon şoförüne saldırdı
Adalet yürüyüşündeki CHP'liler kamyon şoförüne saldırdı
Mavi Marmara tazminatları ailelere ödendi!
Mavi Marmara tazminatları ailelere ödendi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Başbakan Yıldırım'ın Ramazan Bayramı mesajı
Başbakan Yıldırım'ın Ramazan Bayramı mesajı
İstanbul Valiliği'nden LGBT yürüyüşü kararı
İstanbul Valiliği'nden LGBT yürüyüşü kararı
TFF'den bayram mesajı
TFF'den bayram mesajı
Muharrem Usta, Kucka'nın transferi için İtalya'ya gidiyor
Muharrem Usta, Kucka'nın transferi için İtalya'ya gidiyor
Cinayet gibi kaza kamerada
Cinayet gibi kaza kamerada
Sınır kapılarında bayram yoğunluğu
Sınır kapılarında bayram yoğunluğu
'Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara...'
'Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara...'
Balıkçı teknesi kayalıklara çarptı: 3 yaralı
Balıkçı teknesi kayalıklara çarptı: 3 yaralı
İstanbul Valiliğinden 'Onur Yürüyüşü' açıklaması
İstanbul Valiliğinden 'Onur Yürüyüşü' açıklaması
Kılıçdaroğlu, Mısır'daki idamlarla ilgili konuştu
Kılıçdaroğlu, Mısır'daki idamlarla ilgili konuştu
Çin'de toprak kayması: 140 kişi toprak altında
Çin'de toprak kayması: 140 kişi toprak altında
Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada!
Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English