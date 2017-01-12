Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
PKK'nın içindeki ajanların listesini Kandil'e veren FETÖ'cü yakalandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

PKK'nın içindeki ajanların listesini Kandil'e veren FETÖ'cü yakalandı

FETÖ'nün; PKK içindeki istihbarat ve emniyet ajanlarının listesini Kandil'e verdiği ve daha sonrasında bu kişilerin infaz edildiği haberinin ardından savcılık harekete geçti. FETÖ'nün eğitim imamı olduğu ve Metina'daki görüşmeye katıldığı öne sürülen C.B. Bursa polisinin operasyonuyla gözaltına alındı.

FETÖ'nün; PKK içindeki istihbarat ve emniyet ajanlarının listesini Kandil'e verdiği ve daha sonrasında bu kişilerin infaz edildiği haberinin ardından savcılık harekete geçti. FETÖ'nün eğitim imamı olduğu ve Metina'daki görüşmeye katıldığı öne sürülen C.B. Bursa polisinin operasyonuyla gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bünyesinde 8 adet özel eğitim kurumu bulunduran Lotus 16 Eğitim İşletmesine operasyon düzenlendi. 7 ayrı ilde 47 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün eğitim imamı olan ve Metina'ya giden grupta yer aldığı iddia edilen C.B. İstanbul'da gözaltına alınırken, 4 kişinin de Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
C.B.'nin 2014 yılında Kuzey Irak İmamı T.B. ve cemaatin yöneticilerinden D.E. ile birlikte Metina'da Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin ile buluştuğu iddia edildi. Kirli pazarlıkta emniyet ve MİT'in PKK içindeki haber kaynaklarının isim listesinin PKK yöneticilerine verildiği öne sürüldü.
Ayrıca yapılan operasyonlarda gözaltına alınan A.K.'nin soruşturma kapsamındaki eğitim kurumunda sinevizyon ile öğrencilere Fetullah Gülen'in 17-25 Aralık ile ilgili yaptığı konuşmasını izlettiği ortaya çıktı.
Yapılan operasyonda 1 adet dolar, 1 adet silah ve birçok örgütsel doküman ile Fetullah Gülen'in el yazısıyla desteklediği bir tablo ele geçirilirken, gözaltına alınanların Bursa'ya getirileceği açıklandı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
15 dakikada 115 bin liralık soygun
Otomobilin arkasında kızak keyfi
Eriyen kar suları sürücülere zor anla yaşattı
Davutoğlu: Gülen'in kontrol altına alınmasının...
TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu
Nijeryalıların pasaport çetesi çökertildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
Şok iddia: Trump'ın seks kasedi Ruslar'ın elinde!
Şok iddia: Trump'ın seks kasedi Ruslar'ın elinde!
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Rüzgar Çetin'in cezası belli oldu
Rüzgar Çetin'in cezası belli oldu
Altın rekora doymuyor!
Altın rekora doymuyor!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
15 dakikada 115 bin liralık soygun
15 dakikada 115 bin liralık soygun
Otomobilin arkasında kızak keyfi
Otomobilin arkasında kızak keyfi
Eriyen kar suları sürücülere zor anla yaşattı
Eriyen kar suları sürücülere zor anla yaşattı
Davutoğlu: Gülen'in kontrol altına alınmasının...
Davutoğlu: Gülen'in kontrol altına alınmasının...
TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu
TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu
Nijeryalıların pasaport çetesi çökertildi
Nijeryalıların pasaport çetesi çökertildi
Erdoğan Hakan Fidan'ı kabul etti
Erdoğan Hakan Fidan'ı kabul etti
TÜSİAD Başkanı belli oldu! Erol Bilecik kimdir?
TÜSİAD Başkanı belli oldu! Erol Bilecik kimdir?
Bartın'da ev yangını: 1 ölü
Bartın'da ev yangını: 1 ölü
Adalet Bakanlığından 15 Temmuz kitabı
Adalet Bakanlığından 15 Temmuz kitabı
Altından bir rekor daha
Altından bir rekor daha
10 günde 455 operasyon: 698 gözaltı
10 günde 455 operasyon: 698 gözaltı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English