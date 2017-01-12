12.01.2017 11:47 PKK'nın içindeki ajanların listesini Kandil'e veren FETÖ'cü yakalandı

FETÖ'nün; PKK içindeki istihbarat ve emniyet ajanlarının listesini Kandil'e verdiği ve daha sonrasında bu kişilerin infaz edildiği haberinin ardından savcılık harekete geçti. FETÖ'nün eğitim imamı olduğu ve Metina'daki görüşmeye katıldığı öne sürülen C.B. Bursa polisinin operasyonuyla gözaltına alındı. FETÖ'nün; PKK içindeki istihbarat ve emniyet ajanlarının listesini Kandil'e verdiği ve daha sonrasında bu kişilerin infaz edildiği haberinin ardından savcılık harekete geçti. FETÖ'nün eğitim imamı olduğu ve Metina'daki görüşmeye katıldığı öne sürülen C.B. Bursa polisinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bünyesinde 8 adet özel eğitim kurumu bulunduran Lotus 16 Eğitim İşletmesine operasyon düzenlendi. 7 ayrı ilde 47 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün eğitim imamı olan ve Metina'ya giden grupta yer aldığı iddia edilen C.B. İstanbul'da gözaltına alınırken, 4 kişinin de Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

C.B.'nin 2014 yılında Kuzey Irak İmamı T.B. ve cemaatin yöneticilerinden D.E. ile birlikte Metina'da Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin ile buluştuğu iddia edildi. Kirli pazarlıkta emniyet ve MİT'in PKK içindeki haber kaynaklarının isim listesinin PKK yöneticilerine verildiği öne sürüldü.

Ayrıca yapılan operasyonlarda gözaltına alınan A.K.'nin soruşturma kapsamındaki eğitim kurumunda sinevizyon ile öğrencilere Fetullah Gülen'in 17-25 Aralık ile ilgili yaptığı konuşmasını izlettiği ortaya çıktı.

Yapılan operasyonda 1 adet dolar, 1 adet silah ve birçok örgütsel doküman ile Fetullah Gülen'in el yazısıyla desteklediği bir tablo ele geçirilirken, gözaltına alınanların Bursa'ya getirileceği açıklandı.



