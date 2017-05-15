PKK'nın 'girilemez' dediği bölgede 9 terörist öldürüldü

Tendürek Dağı'nda terör örgütününün 'Devlet buralara giremez' dediği bölge ateş altına alınarak 9 terörist öldürüldü.

Tendürek Dağı'nda terör örgütününün "Devlet buralara giremez" dediği bölge ateş altına alınarak 9 terörist öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile İran'ın Dambat bölgesi üçgeninde yer alan Tendürek Dağı'ndaki büyük operasyon ile PKK bozguna uğratıldı. Örgüt, yüksek rakımlı coğrafi konumu ve İran sınırında yer alması nedeniyle uzun yıllar bölgeyi geçiş güzergahı olarak kullandı ve "Devlet buralara giremez" diyerek kara propaganda yürüttü. İran'da eğitim alan teröristleri Tendürek Dağı'ndan sivil kıyafetlerle Ağrı, Van ve ilçelerine gönderen PKK, teröristleri sanki o ilçede yaşayan kişiler gibi gösterdi. İran'dan sızan bazı teröristler de Tendürek Dağı'na geldikten sonra Doğubayazıt ve Çatak kırsalından Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağlarına geçiş yapıyordu. Yine Halkların Birleşik Devrim Hareketi adıyla Karadeniz'e sızacak terörist gruplar da buradan geçiş yapıyordu.



9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütünün yuvalandığı Tendürek Dağı'nın ardından Ağrı Dağı'nda da operasyona başlandı. 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen, deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın kuzey tarafına, Iğdır'da konuşlanan özel eğitimli jandarma komandolar, Polis Özel Harekat timleri ve güvenlik korucularından oluşan yaklaşık bin güvenlik görevlisinin katıldığı büyük bir operasyon düzenlendi. Türkiye, İran ve Ermenistan sınırının kesiştiği Ağrı Dağı'ndaki Korhan Yaylası, Kadıtepe (Meşelik) bölgeleri, görevli unsurlarca arandı.

Bölgede düzenlenen operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Taarruz helikopterlerinin de destek verdiği Tendürek Dağı operasyonunda çok sayıda sığınak da içindeki lojistik malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.

Tendürek'te yuvalanan teröristlerin imha olduğu bildirilirken, güvenlik güçleri bu bölgeye kalıcı üs bölgeleri kurmak için hazırlık yapmaya başladı. Teröristlerden temizlenen bu bölgede alan hakimiyeti tamamen güvenlik güçlerinin elinde bulunuyor.

(Ahmet Akbuğa / İHA)