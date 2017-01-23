Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
PKK'nın finans kaynağına tarihin en büyük darbesi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

PKK'nın finans kaynağına tarihin en büyük darbesi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağı uyuşturucuya tarihin en büyük darbesi vuruldu.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağı uyuşturucuya tarihin en büyük darbesi vuruldu.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan uyuşturucu bataklığı kurutuldu. Kentte, 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonlarda, zehre tarihin en büyük darbesi vurularak, tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği, uyuşturucuya vurulan darbenin bilançosunu açıkladı. Valiliğin verilerine göre, yıl içerisinde İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Tim Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 72 milyon 647 bin 778 kök kenevir bitkisi, 72 kilo 502 gram kenevir tohumu, 64 ton 653 kilogram esrar, 25 gram afyon sakızı, 1 gram eroin, 2 gram kokain, 36 adet sentetik hap, 6 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet tabanca ve 298 adet değişik çapta fişek ele geçirildi.

EMNİYETTEN BİN 147 OPERASYON
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü de 2016 yılı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik bin 147 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 1 milyon 19 bin 820 kök kenevir, 16 ton 272 kilo 17 gram kubar esrar, 2 ton 922 kilo 515 gram toz esrar, 436 gram plaka esrar, 67 gram reçine esrar, 1 kilo 476 gram eroin, 697 gram kokain, 3 kilo 616 gram metamfetamin, 34 adet sentetik ecza, 18 bin 624 adet uyuşturucu hap, bir Kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, 15 adet av tüfeği, 28 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 37 şarjör, 631 fişek, 129 uzun namlulu silah fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 30 bin 315 TL ele geçirildi.

467 ŞAHIS TUTUKLANDI
Polis ve jandarma sorumluluk alanında yapılan operasyonlarında toplam 824 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı. Bunlardan 357'si çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 467'si tutuklandı.
Kentte uyuşturucuya yönelik en büyük operasyon 2013 yılında gerçekleştirilmişti. Bu dönemde 39 milyon 915 kök Hint keneviri ve 61 bin 900 ton toz esrar ele geçirilmişti. Terörün gelir kaynağına büyük zarar verilmesinin ardından 2014 yılında ele geçirilen Hint keneviri sayısı 874 kökte kalırken, bir önceki yılın hasadı olan 2 ton 948 kilogram toz esrar yakalanmıştı. 2015'te ise 808 bin kök Hint keneviri ile 1 ton 207 kilogram toz esrar ele geçirilmişti.
(Mehmet Pişkin / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor
Erdoğan Tanzanya'da top atışlarıyla karşılandı
Beşiktaş maçına 5 TL'ye bilet
Yunanistan 8 darbeci hakkındaki kararı erteledi
İzmir'de ele geçirildi!
İlhan Cavcav'a son veda
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Öğretmenin yaptığı anket iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Öğretmenin yaptığı anket iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası
Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası
'Bir aylık elektrik faturası bedavaya gelebilir'
'Bir aylık elektrik faturası bedavaya gelebilir'
İstanbul'a kar geri dönüyor
İstanbul'a kar geri dönüyor
AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı
AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı
Mardin'de çatışma! Helikopterler havalandı sıcak anlar yaşanıyor
Mardin'de çatışma! Helikopterler havalandı sıcak anlar yaşanıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor
İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor
Erdoğan Tanzanya'da top atışlarıyla karşılandı
Erdoğan Tanzanya'da top atışlarıyla karşılandı
Beşiktaş maçına 5 TL'ye bilet
Beşiktaş maçına 5 TL'ye bilet
Yunanistan 8 darbeci hakkındaki kararı erteledi
Yunanistan 8 darbeci hakkındaki kararı erteledi
İzmir'de ele geçirildi!
İzmir'de ele geçirildi!
İlhan Cavcav'a son veda
İlhan Cavcav'a son veda
Bu köyde öpmek yasak
Bu köyde öpmek yasak
Akdağ'dan 'gereksiz antibiyotik kullanımı' açıklaması
Akdağ'dan 'gereksiz antibiyotik kullanımı' açıklaması
PKK'nın finans kaynağına tarihin en büyük darbesi
PKK'nın finans kaynağına tarihin en büyük darbesi
Memura ikramiye müjdesi! 7 bin 500 lira ödenecek
Memura ikramiye müjdesi! 7 bin 500 lira ödenecek
İstanbul'da 'bakım çalışması' trafiği
İstanbul'da 'bakım çalışması' trafiği
Trump, Kuran'ı Kerim dinledi
Trump, Kuran'ı Kerim dinledi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English