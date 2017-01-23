PKK'nın finans kaynağına tarihin en büyük darbesi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağı uyuşturucuya tarihin en büyük darbesi vuruldu.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağı uyuşturucuya tarihin en büyük darbesi vuruldu.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan uyuşturucu bataklığı kurutuldu. Kentte, 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonlarda, zehre tarihin en büyük darbesi vurularak, tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği, uyuşturucuya vurulan darbenin bilançosunu açıkladı. Valiliğin verilerine göre, yıl içerisinde İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Tim Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 72 milyon 647 bin 778 kök kenevir bitkisi, 72 kilo 502 gram kenevir tohumu, 64 ton 653 kilogram esrar, 25 gram afyon sakızı, 1 gram eroin, 2 gram kokain, 36 adet sentetik hap, 6 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet tabanca ve 298 adet değişik çapta fişek ele geçirildi.



EMNİYETTEN BİN 147 OPERASYON

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü de 2016 yılı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik bin 147 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 1 milyon 19 bin 820 kök kenevir, 16 ton 272 kilo 17 gram kubar esrar, 2 ton 922 kilo 515 gram toz esrar, 436 gram plaka esrar, 67 gram reçine esrar, 1 kilo 476 gram eroin, 697 gram kokain, 3 kilo 616 gram metamfetamin, 34 adet sentetik ecza, 18 bin 624 adet uyuşturucu hap, bir Kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, 15 adet av tüfeği, 28 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 37 şarjör, 631 fişek, 129 uzun namlulu silah fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 30 bin 315 TL ele geçirildi.



467 ŞAHIS TUTUKLANDI

Polis ve jandarma sorumluluk alanında yapılan operasyonlarında toplam 824 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı. Bunlardan 357'si çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 467'si tutuklandı.

Kentte uyuşturucuya yönelik en büyük operasyon 2013 yılında gerçekleştirilmişti. Bu dönemde 39 milyon 915 kök Hint keneviri ve 61 bin 900 ton toz esrar ele geçirilmişti. Terörün gelir kaynağına büyük zarar verilmesinin ardından 2014 yılında ele geçirilen Hint keneviri sayısı 874 kökte kalırken, bir önceki yılın hasadı olan 2 ton 948 kilogram toz esrar yakalanmıştı. 2015'te ise 808 bin kök Hint keneviri ile 1 ton 207 kilogram toz esrar ele geçirilmişti.

(Mehmet Pişkin / İHA)