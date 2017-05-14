PKK'nın finans kaynağına darbe

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 bin 500 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 bin 500 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Keçili Mahallesi'nde görevlilerimizce şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve aracın bulunduğu arazide yapılan aramada, 3 bin 500 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

