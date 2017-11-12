Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
PKK'nın elindeki silah bakın hangi ülkeye ait!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

PKK'nın elindeki silah bakın hangi ülkeye ait!

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda Rus yapımı tanksavar füzesi bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, havadan ve karadan yapılan operasyonlarla terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor.

MAĞARADA RUS FÜZESİ BULUNDU

Örgüte yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken daha önceki operasyonlarda Amerikan silahlarının ele geçirildiği mağaralardan şimdi de Rus yapımı füze çıktı.

sirnaktaki-operasyonda-rus-yapimi-metis-fuzesi-ele-gecirildi (2)

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇTİ

Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda tespit edilen 22 sığınak ve 4 depoda çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.

Sığınak ve depolardaki aramalarda, 130 milimetre çapında, 2 bin metre menzilli yabancı menşeli METİS tanksavar silahı, 130 milimetre tel güdümlü METİS tanksavar mühimmatı, 82 milimetre havan, roketatar, 2 keskin nişancı tüfeği, bir biksi makinalı tüfek, 10 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 M-16 piyade tüfeği, çok sayıda mühimmat ve bol miktar yaşam malzemesi ile İncil bulundu.

sirnaktaki-operasyonda-rus-yapimi-metis-fuzesi-ele-gecirildi (1)

ŞIRNAK'TA İLK KEZ BULUNDU

Daha önce PKK terör örgütü yanlısı sosyal medya hesaplarında görüntüleri paylaşılan METİS tanksavar füzesinin kartuşu, 2015 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ele geçirilirken, Şırnak bölgesinde silahının ilk kez ele geçirildiği belirtildi.

FÜZENİN DEĞERİ 70 BİN DOLAR

Sovyetler Birliği tarafından 1992 yılında geliştirilen, yarı otomatik güdümlü tanksavar füzesi sınıfında olan METİS, tanklara ve helikopterlere karşı kullanılıyor. Omuzdan veya tripod üzerinden ateşlenen füzenin, 13.8 kilo ağırlığında ve 98 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilirken, füzede 10 kilo TNT'ye eşdeğer nitelikte HEAT harp başlığı kullanılıyor.

2 kilometre etkili menzili bulunan füzenin başlığı, saniyede 200 metre hızla seyrederken, değerinin ise 70 bin Dolar civarında olduğu belirtiliyor.

sirnaktaki-operasyonda-rus-yapimi-metis-fuzesi-ele-gecirildi (3)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Amatör maçta saha karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli atleti kabul etti
'Terörle mücadele ipi gevşetilmeyecek'
Günün Özeti
Yazar Adil Yıldırım: Sadakat aşkın önünde gizli
'Sene bitmeden taşeronda...'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan Canikli: O iş bitti S-400'ler alındı!
Bakan Canikli: O iş bitti S-400'ler alındı!
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
'Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz'
'Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz'
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
Gazilere saldıranlara 301'den soruşturma izni
Gazilere saldıranlara 301'den soruşturma izni
Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi
Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Amatör maçta saha karıştı
Amatör maçta saha karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli atleti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli atleti kabul etti
'Terörle mücadele ipi gevşetilmeyecek'
'Terörle mücadele ipi gevşetilmeyecek'
Günün Özeti
Günün Özeti
Yazar Adil Yıldırım: Sadakat aşkın önünde gizli
Yazar Adil Yıldırım: Sadakat aşkın önünde gizli
'Sene bitmeden taşeronda...'
'Sene bitmeden taşeronda...'
Anadolu Efes zorlandı
Anadolu Efes zorlandı
Çarpışan futbolcular hastanelik oldu
Çarpışan futbolcular hastanelik oldu
PKK'nın elindeki silah bakın hangi ülkeye ait!
PKK'nın elindeki silah bakın hangi ülkeye ait!
CHP, HDP, MHP'nin Meclis Başkan adayları belli oldu
CHP, HDP, MHP'nin Meclis Başkan adayları belli oldu
'Flynn ya da başka biri Gülen'in iadesi için güvence vermedi'
'Flynn ya da başka biri Gülen'in iadesi için güvence vermedi'
Merkel dip yaptı
Merkel dip yaptı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English