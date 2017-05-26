PKK'nın cephaneliğinde şoke eden silahlar

Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK terör örgütüne ait, toprağa gömülü 2 adet AT-4 tanksavar füzesi ve 2 adet 60 milimetrelik havan ile bu silahlara ait mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Uludere ilçesi Biliç Tepe bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 2'şer AT-4 tanksavar füzesi ve 60 milimetrelik havan ile 10 adet 60 milimetre havan mühimmatı ele geçirildi.

TSK'dan operasyonla ilgili yapılan açıklama şöyle:

1. BTÖ'ne yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında; BTÖ mensuplarının güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanmak maksadıyla Biliç T. Hd.Bl. 3 km güneydoğusunda, silah ve mühimmat gizledikleri duyumu elde edilmiştir.

2. 23'üncü J.Snr.Tüm.K.lığı sorumluluğunda, 48'inci Hd.Tug.K.lığı emir-komutasında 1 Hudut Özel Harekât Bl. ile 26 Mayıs 2017 tarihinde, elde edilen duyuma yönelik olarak söz konusu bölgede Arama/Tarama faaliyeti icra edilmiştir.

3. Faaliyet neticesinde arazide toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat bulunmuştur.

a. 2 adet AT-4 tanksavar füzesi,

b. 2 adet 60 mm havan,

c. 10 adet 60 mm havan mühimmatı.