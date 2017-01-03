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PKK'nın çağrısına uyan 200 iş yerine para cezası
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PKK'nın çağrısına uyan 200 iş yerine para cezası

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'nın kepenk kapatın çağrısına uyan yaklaşık 200 esnafa, 'Hükümet emrine aykırı davranmaktan' 227'şer lira para cezası kesildi.

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'nın kepenk kapatın çağrısına uyan yaklaşık 200 esnafa, "Hükümet emrine aykırı davranmaktan" 227'şer lira para cezası kesildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık 2016 tarihinde Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu ve Küçükdikili mahallelerinde bölücü terör örgütü PKK'nın talimatıyla yandaşlarının korsan gösteri yaptığı, bu sırada da esnafa 'kepenk kapatın' çağrısında bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine mahallelere giden polis kendisine molotof bombası, taş ve havai fişek atan gruba müdahale edip dağıttı. Polis daha sonra dakepenk kapatıp iş yerini açmayan esnafı tek tek tespit etti. Polis bugün de tespit edilen yaklaşık 200 esnafa Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesince "Hükümet emrine aykırı davranmaktan" işlem yaparak 227'şer lira para cezası yazdı.
Bir kadın esnaf o gün hasta olduğunu, bu nedenle iş yerini açmadığını polise bildirdi ancak polis yapılan tespitlerde eylem yapıldığı sırada iş yerinin kapalı olduğunu, diğer günler açık olduğunun tespitinin görüntülü olarak yapıldığını, itiraz etme hakkının olduğunu söyledi.
Ceza yazılan başka bir esnaf ise sabahleyin iş yerine açmak için geldiği sırada bütün kepenklerin kapalı olduğunu görünce kendisinin de açmayarak evine gittiğini, mağdur olduklarını söyleyerek, "Bizim eylem yapıldığı gün kepenk açarsak iş yerimize zarar veriyorlar. Geçen yıl yan komşu esnaf eylem günü dükkanı açtı diye yaktılar. Biz korktuğumuz için kapatıyoruz" dedi.
Polis esnafı gezerek tek tek cezaları tebliğ etti. Bu sırada özel harekat ve terörle mücadele şube müdürlüğüne bağlı polisler uzun namlulu silahlarla sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Kepenk kapatan esnaf hakkında ayrıca adli işlemin de başlatılacağı öğrenildi.
(Fatih Keçe / İHA)
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