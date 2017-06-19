PKK'nın bölge yapılanması çökertildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt'in Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda örgütün bölge yapılanmasının çökertildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt'in Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda örgütün bölge yapılanmasının çökertildiğini açıkladı.

TSK, Siirt'in Pervari ilçesi Yazlıca kırsalında başlatılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 operasyonuna yönelik açıklamada bulundu. Operasyonun 6'ncı gününde bir bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiği, 2 teröristin de silah ve mühimmatları ile birlikte teslim olduğu belirtildi. Teslim olan bölücü terör örgütü mensuplarının ifade ve yer göstermeleri sonucunda; örgütün başta Yazlıca Dağı olmak üzere bölge yapılanmasının çökertildiği, gelecek dönem faaliyetlerinin engellendiği ve çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde, telsiz ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

(İlker Turak /İHA)