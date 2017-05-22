PKK'nın 3 odalı mağarası ele geçirildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki terör operasyonunda üç odalı bir mağarada 260 kilogram muhtelif yiyecek ile 20 kilogram amonyum nitrat ve şeker kullanılarak 4 adet piknik tüpü ile hazırlanmış 1 adet basma düzenekli El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki terör operasyonunda üç odalı bir mağarada 260 kilogram muhtelif yiyecek ile 20 kilogram amonyum nitrat ve şeker kullanılarak 4 adet piknik tüpü ile hazırlanmış 1 adet basma düzenekli El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşların her türlü terör eylemlerinden korunması maksadıyla, sorumluluk bölgesinde alınan tedbirlere ve operasyonel faaliyetlere devam ediliyor. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada bu kapsamda icra edilen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada "Silvan ilçesi kırsal alanında alınan istihbari bilgiye istinaden 20 Mayıs 2017 günü icrasına başlanılan Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Metin Uysal Operasyonu kapsamında icra edilen temas araması neticesinde; üç odalı bir mağarada 7 adet jelikan bidon içerisinde 30 kilogram makarna, 50 kilogram bulgur, 150 kilogram un, 15 kilogram salça, 10 kilogram zeytin, 5 litre sıvı yağ maddesi olmak üzere toplam 260 kilogram muhtelif yiyecek ile yaklaşık 20 kilogram amonyum nitrat ve şeker kullanılarak, 4 adet piknik tüp ile hazırlanmış 1 adet basma düzenekli EYP tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığın talimatı ile yiyecek maddeleri ve tespit edilen EYP düzeneği Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

(Yusuf Batı / İHA)