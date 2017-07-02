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PKK'lılar işçilere saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
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PKK'lılar işçilere saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak-Van karayolu inşaatında çalışan işçilere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Şırnak-Van karayolu inşaatında çalışan işçilere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Olay, Şırnak-Van karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup PKK'lı terörist tarafından yol inşaatında çalışan işçilere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, Hasan İke isimli işçi olay yerinde hayatını kaybetti, Ö.T. adlı işçi yaralandı. Teröristler ise, arazi şartlarından faydalanarak kaçtı. Saldırının ardından olay yerine ambulans ve çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralı ile hayatını kaybeden işçinin cenazesi Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede operasyon başlatıldı.

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