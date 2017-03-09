PKK'lılar AK Partili başkan ve ağabeyini vurdu! Kötü haber geldi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Esendere beldesinde akşam saatlerinde son dakika PKK saldırısı gerçekleştirildi.

Meydana gelen olayda, beldede referandum çalışması yaptıktan Yüksekova'ya dönen Ak Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ile ağabeyi 37 yaşındaki Murat Ayhan, evlerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda, silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Tayfun Ayhan ile ağabeyi Murat yaralandı.

AĞABEYİ HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaralı kardeşler, olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Murat Ayhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan Ayhan'ın yakınları hastaneye akın etti. Polis hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.