Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
PKK'lılar AK Parti'li üyenin dayısını öldürdü!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

PKK'lılar AK Parti'li üyenin dayısını öldürdü!

SİİRT Eruh'ta oğlunu kaçırmak isteyen PKK'lılara direnen 65 yaşındaki Mehmet Aslan öldürüldü. Aslan'ın AK Parti üyesi Sadık Adıgüzel'in dayısı olduğu öğrenildi.

SİİRT'in Eruh ilçesine bağlı Kemerli Köyü'nde PKK'lı teröristler, kaçırmak istedikleri Ahmet Aslan'ı kurtarmak isteyen babası 65 yaşındaki Mehmet Salih Aslan'ı silahla vurarak öldürdü.

PKK'lı teröristler, bugün saat 21.30 sıralarında Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Kemerli Köyü'ne gidip, Mehmet Salih Aslan'ın evini bastı. Birlikte oturdukları oğlu Ahmet Aslan'ı silah zoruyla yanlarına alan teröristler, evden ayrıldı. Baba Mehmet Salih Aslan da teröristlerin peşine düştü.

Ancak köy çıkışında teröristler, kendilerine engel olmak isteyen Mehmet SalihAslan'ı ensesinden tek kurşunla vurdu.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Olayı haber alan köylüler de toplanıp silah sesinin geldiği bölgeye gidince, teröristler paniğe kapılıp Ahmet Aslan'ı da bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleriyle güvenlik güçleri sevk edildi. Ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Salih Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNİN DAYISI

Öte yandan şehit olan Mehmet Salih Aslan'ın Kemerli Köyü'nün muhtarı ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sadık Adıgüzel'in dayısı olduğu ortaya çıktı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Dağlık alana kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

"BU MÜNFERİT BİR OLAYDIR"

Olayla ilgili Siirt Valisi Ali Fuat Atik ise şu açıklamayı yaptı:

"Kemerli Köyü'nde Mehmet Salih Aslan adlı vatandaşımız uğradığı silahlı saldırı soncu hayatını kaybetmiştir. Olayın öğrenilmesi müteakip olay yerine ambulans sevk edilmiş. Daha sonra vatandaşımız hastaneye geldiği zaman kurtarılamamış ve vefat etmiştir. Bazı basın yayın organlarında PKK köy bastığı ve vatandaşımızı öldürdüğü şeklinde haberler çıkmıştır. PKK'nın köy basması diye bir olay yoktur. Bu münferit bir olaydır. Olay bizim tarafımızdan araştırılmaktadır, daha sonra kamuoyuna bilgi verilecektir."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Lise ve yurdun çatısı alev alev yandı
100 bin kişiye konser verdi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na SİHA tepkisi
İstanbul'da korkutan yangın
Mescid'i Aksa'ya yönelik saygısızlıkların...'
Forklift kadını ezdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan Kazakistan'da: 2 Milyar dolar yetmez 5 milyar dolara...
Erdoğan Kazakistan'da: 2 Milyar dolar yetmez 5 milyar dolara...
Süper Lig'in en pahalı satışları
Süper Lig'in en pahalı satışları
Fenerbahçe'de kadro silbaştan
Fenerbahçe'de kadro silbaştan
Beşiktaş'a tek gol yetti! 1-0
Beşiktaş'a tek gol yetti! 1-0
İzmir'in çılgın projesi Başbakan Yıldırım açıkladı
İzmir'in çılgın projesi Başbakan Yıldırım açıkladı
Musul'da enkazın altından binlerce ceset çıktı
Musul'da enkazın altından binlerce ceset çıktı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Lise ve yurdun çatısı alev alev yandı
Lise ve yurdun çatısı alev alev yandı
100 bin kişiye konser verdi
100 bin kişiye konser verdi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na SİHA tepkisi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na SİHA tepkisi
İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
Mescid'i Aksa'ya yönelik saygısızlıkların...'
Mescid'i Aksa'ya yönelik saygısızlıkların...'
Forklift kadını ezdi
Forklift kadını ezdi
Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan'a cevap
Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan'a cevap
Erdoğan'dan art arda görüşmeler
Erdoğan'dan art arda görüşmeler
'Aydın Doğan askerle iş birliği yapıp servetine servet kattı'
'Aydın Doğan askerle iş birliği yapıp servetine servet kattı'
Motosiklet böyle uçtu !
Motosiklet böyle uçtu !
Herakles lahidi teslim alındı
Herakles lahidi teslim alındı
'TGRT sobeledi, Aydın Doğan çıldırdı'
'TGRT sobeledi, Aydın Doğan çıldırdı'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English