PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu köyü Beyaztepe üs bölgesinde yol yapım çalışmasında çalışan işçilere PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre, 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Kaçırılan işçilerin de olduğu ileri sürülen bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu köyü Beyaztepe üs bölgesinde yol yapım çalışmasında çalışan işçilere PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre, 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Kaçırılan işçilerin de olduğu ileri sürülen bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

