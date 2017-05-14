PKK'lı terörist yol kontrolünde yakalandı

Hakkari'de jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında 1 PKK'lı terörist yakalandı.
Hakkari'de jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında 1 PKK'lı terörist yakalandı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilen bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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