PKK/KCK operasyonu: 7 tutuklama

Elazığ merkezli 4 ilde gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

Elazığ merkezli 4 ilde gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yardım, yataklık ve malzeme temininde bulunan şüphelileri tespit ederek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ merkezli Bingöl, Hakkari ve Erzincan'da eş zamanlı olarak operasyonlar yaptı. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü ifadeleri alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere jandarmadan serbest kaldı. 17 şüpheli ise ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10'u ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

(Halil İbrahim Varlı /İHA)