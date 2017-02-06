06.02.2017 12:29 PKK kampından kaçan 5 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

TSK, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

(İlker Turak / İHA)

