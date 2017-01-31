PKK kampına katılan 6 kişi gözaltına alındı

Muş'ta PKK/KCK terör örgütü kamplarına katılarak örgüt propagandası yapmak üzere görevlendirildikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alınırken, PKK/KCK terör örgütüne 'bilerek isteyerek yardım etme' suçundan aranan bir kişi ise tutuklandı.

Muş'ta PKK/KCK terör örgütü kamplarına katılarak örgüt propagandası yapmak üzere görevlendirildikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alınırken, PKK/KCK terör örgütüne 'bilerek isteyerek yardım etme' suçundan aranan bir kişi ise tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce yapılan çalışmalarda, merkez Elçiler, Gümüşali ve Üçsırt köylerinde ikamet eden 5 kişi ile merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet edan bir kişi olmak üzere toplam 6 kişinin PKK/KCK terör örgütünün kamplarına gittikleri, Muş ilinde örgüt propagandası yapmak üzere görevlendirildikleri, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övdükleri ve örgüt propagandası yaptıkları belirlendi. Söz konusu şahısların yakalanıp gözaltına alındığı ve adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Ayrıca, 'PKK/KCK terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme' suçundan aranan Malazgirt ilçesi Tatlıca köyünde ikamet eden bir kişinin köyde olduğu tespit edildi. Yapılan aramada yakalanan zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamındaki operasyonlarımız kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

(Uğur Ulu / İHA)