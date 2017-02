05.02.2017 13:50 'PKK, FETÖ, HDP hayır dediği için evet'

Başbakan Binali Yıldırım, 'PKK 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. Hayırcılara bakın ona göre kararınızı verin' dedi. Başbakan Binali Yıldırım, "PKK 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. Hayırcılara bakın ona göre kararınızı verin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilen Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erol Kaya, Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Milletvekilleri, İBB Başkanı Kadir Topbaş ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de hazır bulundu.

Törende protokol konuşmaları sırasında Başbakan Yıldırım 7 yaşındaki Defne Karademir isimi kız çocuğunu kucağına alarak sevdi. Minik kızla sohbet eden Yıldırım, karne hediyesi olarak oyuncak verdi. Törende 13 yaşındaki Kürşat Muday isimli çocuk da Başbakan Yıldırım'ın isteği ile "Vatanım" isimli şiiri okudu. Başbakan Yıldırım şiirin ardından Kürşat'a da satranç takımı hediye etti.



EZAN ARASI VERDİ

Törende konuşan Başbakan Yıldırım Fikirtepe'de yepyeni bir şehir inşa edileceğini belirterek, "Parkları ile, yeşil alanları ile, toplu taşıma ile her yönüyle pırıl pırıl yaşanacak mekanları burada yapacağız. Kentsel dönüşüm projeleri hükümetimizin önemli icraatlarından biridir. 2002'de göreve geldiğimizde Türkiye'nin en önemli konularından biri de ev ihtiyacı idi. Kolları sıvadık büyük bir konut seferberliği başlattık. Kısa sürede sadece belirli şehirlerde değil Türkiye'nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirmeye başladık. Bugün gerek toplu konut projelerinde, gerek kentsel dönüşüm çalışmalarında kararlılığımız devam ediyor" diye konuştu. Başbakan Yıldırım konuşmasına öğle ezanının okunması üzerine bir süre ara verdi. Kürsüde ezanı dinleyen Başbakan Yıldırım, ardından konuşmasına devam etti.



SİYASET MİLLET İÇİN YAPILIR

Dev projelerle sadece Türkiye'nin bugünü değil, yarının da inşa edildiğini söyleyen Yıldırım, "Geleceğimizi güvence altına alıyoruz. Siyaset millet için yapılır. Millete hizmetten, ekonomiyi büyütmekten, ülkeyi güzelleştirmekten başka hiçbir amacımız olmadı, olamaz. Biz bunu bilir, bunan inanır, buna göre çalışırız. Şurada hayal edebilir miydiniz Avrasya Tüneli ile buradan Göztepe'den gireceksiniz Yenikapı'dan çıkacaksınız. Denizin 106 metre derinliğinden boğazı 3 dakikada geçeceksiniz. Biz laf üstüne laf koyanlardan olmadık. Her zaman taş üstüne taş koyanlardan olduk. Millete hizmet yolunda yılmadık durmadık" şeklinde konuştu.



"CHP 'BAŞÖRTÜSÜ REJİM SORUNU' DEMİŞTİ"

Konuşmasında Anayasa değişikliği paketine de değinen Yıldırım, "Memlekette güzel bir iş olsa CHP hemen harekete geçer. Bunların hatırlayın başörtü yasağını kaldıracağımız zaman 'bu bir rejim meselesidir' dediler. Antidemokratik bir uygulamayı, 28 Şubat kalıntısı vesayet uygulamalarını kaldırırken bile CHP 'bu bir rejim sorunudur' dedi. 'Başörtüsü rejim sorunu' diyen CHP'den Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz. Ey CHP, ey Kemal Bey, uyan artık. Türkiye rejimini seçti. 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik. Cumhuriyeti bugün daha ileri taşıyacak yeni anayasayı milletimizin huzuruna getiriyoruz. Her ne kadar siz mecliste aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak, burun kırarak bu anayasayı engellemeye çalıştıysanız da başaramadınız. Şimdi söz milletindir. Karar sizindir" ifadelerini kulandı.



"HAYIRCILARA BAKIN, ONA GÖRE KARARINIZI VERİN"

Başbakan Binali Yıldırım, referandumda hayır diyeceklerin kimler olduğunu hatırlattı, neden 'evet' denilmesi gerektiğini de anlattı. Yıldırım, "PKK 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. Hayırcılara bakın, ona göre kararınızı verin. Bölücülüğe 'evet' diyen, FETÖ'ye 'evet' diyenlere bu millet Nisan'da referandumda dersini verecek, bölücülerden de, FETÖ'cülerden de vesayetçilerden de 'evet' mührünü vurarak hesabını soracaktır"