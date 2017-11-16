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PKK'dan en kalleş pusu: Çocuklara ölüm tuzağı!
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PKK'dan en kalleş pusu: Çocuklara ölüm tuzağı!

PKK, hem destek vermeyen halkı cezalandırmak hem de bölge halkını devlete karşı kışkırtmak için çocuklara ölüm tuzağı kuruyor. Bahçe, park, sokaklara çocukların bulması için bombalar yerleştiriliyor. Son 2 yılda 25 çocuk böyle katledildi.

Hendek siyasetiyle birlikte bölge halkının desteğini büyük oranda kaybeden terör örgütü PKK, en kalleş pusularının başında gelen yöntemini devreye soktu. Hem halkı cezalandırmak hem de devlete karşı kışkırtmak için çocukları hedef alan PKK, sokaklar, caddeler ve parklara çocukların kolayca bulabileceği şekilde bombalar yerleştiriyor. Bombayı bulan çocuk da merakından oynayınca bomba patlıyor... Son iki yılda bu türdeki kalleş pusular 25 çocuğun canına mal oldu. 

Bölücü terör örgütü PKK örgütten desteğini çeken bölge halkını cezalandırmak ve insanları devlete karşı ayaklandırmak için açık alanlara, sokaklara, evlerin bahçelerine ya da damlarına, bomba ya da el yapımı patlayıcılar tuzaklıyor. Çocuklar da oyuncak zannettikleri patlayıcılarla oynarken canlarından oluyor ya da sakat kalıyor. Bununla da yetinmeyen örgüt, kendi yayın organları ve Avrupa'daki çeşitli yayın organlarında, bu çocukların "Türk askerinin operasyonlarından kalan bombalarla" öldükleri yalanını yayıyor.

25 ÇOCUK ÖLÜRKEN 40 ÇOCUK YARALANDI

Hendek ve barikatlarla özerklik ilanı girişiminde kendisine destek vermeyen bölge halkını cezalandırmayı da amaçlayan örgüt, son 2 yılda özellikle Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Hakkâri ve Ağrı ile ilçelerinde tuzakladığı bombalarla, 25 çocuğun ölümüne, 40 çocuğun da ağır yaralanmasına ve uzuv kaybı yaşamasına yol açtı.

YAKALANAN TERÖRİSTLER İTİRAF ETTİ

Örgütün çocuklara kurduğu ölüm tuzakları, teslim olan teröristlerin ifadelerinde de yer aldı. İşte Türkiye-Suriye sınırında YPG'nin kontrolündeki Parsa Dağı'ndan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olarak etkin pişmanlıktan fayda Ferko kod adlı teröristin anlattıkları:

KIZILTEPE'DE DENENDİ, BAŞARILI OLUNCA YAYILDI

"12 Eylül 2015'te Mardin Kızıltepe'de poşet içinde bir evin damına bırakılan patlayıcı ellerinde infilak eden 9 yaşındaki bir çocuk ölünce, telsizden 'Olayın askerin ve polisin üzerine kalmasını sağlayın' talimatı verildi. Oysa o patlayıcıyı oraya örgütün şehir yapılanmasındakiler gizlemişti. Bu olaydan sonra bölgedeki gruplar, açık alanlara, çocukların kolayca bulabileceği şekilde bomba koymaya, çocukların geçeceği yerlere mayın döşemeye başladı. Amaç, örgüte destek vermeyen bölge halkının en acımasız şekilde cezalandırmaktı."

MEZARLIĞA TUZAK KURMUŞTUK JANDARMA BULDU!

Herekol G.kod adlı bir terörist ise "Telsizde tarama yaparken, Sorej Bager çağrı kodlu örgüt üyesi, Amed Faraşin kodlu teröriste, 'Şırnak'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde çocuklar genelde mezarlıkta oynuyordu. Burada 5-6 yere çivi, bilye ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı koymuştuk. Ancak askerler bulup imha etti' dediğinde karşısındaki, 'Geri zekâlı bunun neyini bildiriyorsun' cevabını verdi" diye anlattı.

KATLEDİLEN ÇOCUKLARIN ADLARI PARKLARA VERİLDİ

Diyarbakır'ın Hani ilçe belediyesi, Van'ın Gürpınar ilçesinde ölen Bilgehan Şapkacı (1), Hakkâri-Çukurca'da ölen Viyan Kanat (5), Diyarbakır Sur'da ölen Ceylin Naz Aydın (3), Çınar ilçesinde ölen 5 aylık Mevlüde İrem Çiftçi ve 1 yaşındaki Ecrin Açıkgöz'ün adlarını parklara verdi. İstihbarat raporunda örgütün daha önce de çocuk kurbanlarına da yer verildi.

İŞTE O KÜÇÜK KURBANLARDAN BAZILARI...

DİYARBAKIR: Silvan'da 8 Ekim 2015'te Hasan Yılmaz (9), 30 Ağustos 2015'te Fırat Simpil (13), Yenişehir ilçesinde 19 Mayıs 2016'da R.D. (10), Lice'de 6 Temmuz 2016'da R.Ö. (4), A.Ö. (9) ve Y.Ö. (13), Sur ilçesinde 4 Aralık 2016'da M.İ. (13) ve Ş.A. (11).
MARDİN: Kızıltepe'de 2 Eylül 2015'te Tahsin Uray, Nusaybin'de 23 Ağustos 2016'da Fehime Korkmaz (12), 18 Ekim 2016'da Kadri Barak (14), 30 Mart 2017'de Havin Güneş (3) ve ağabeyi Fatih (5), Dargeçit'te 30 Aralık 2016'da Musa Acar (12).
ŞIRNAK: 5 Kasım 2016'da merkez Gündoğdu Mahallesi'nde 2 çocuk, Cizre'de 31 Mart 2016'da Harun Çağlı (4) ve Ayşenur Geçit (6), İdil'de 14 Nisan 2016'da Hidayet Tek (4), Silopi'de 16 Mayıs 2016'da Enes Erdem (10).
HAKKÂRİ: Çukurca'da 27 Haziran 2016'da Erkan Ölmez (17). Yüksekova'da 11 Ekim 2016'da Umut Ayvalık (10), Şemdinli'de 9 Ocak'ta Sıdıka Toprak (5).
ELAZIĞ: Palu'da 13 Haziran 2015'te Ensar Yıldırım (9) ve Ecrin Yıldırım (3).
AĞRI: Diyadin'de 9 Temmuz 2016'da Fettah Erdem (15).
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