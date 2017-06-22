22.06.2017 09:29 PKK bir öğretmeni daha şehit etti!

Batman'dan sonra Şanlıurfa Siverek'ten bir öğretmenin daha PKK'lılar tarafından şehit edildiği haberi geldi. 4 gün önce tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK tarafından kaçırılan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz isimli öğretmenin aracı ateşe verilmişti. Olayın ardından ortadan kaybolan öğretmenin PKK'lıların kaçırdığı ortaya çıkmış, arama çalışmaları başlatılmıştı. PKK'LILAR BİR ÖĞRETMENİ DAHA ŞEHİT ETTİ Terör örgütü PKK, kendi sitesinden yaptığı açıklamayla Necmettin öğretmenin şehit edildiğini doğruladı. AYBÜKE ÖĞRETMENİ DE KATLETMİŞLERDİ PKK 9 Haziran günü bombalı araçla geldikleri Batman'ın Kozluk ilçesinde AK Parti'li Kozluk İlçe Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına Kalaşnikoflu saldırı düzenlemişti. Saldırı sonrası yaşanan çatışmada olay yerinde bulunan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın da PKK tarafından başından vurularak şehit edilmişti.

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