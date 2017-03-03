Piyasalar Yellen'ın açıklamalarına odaklandı

Piyasalar, FED Başkanı Janet Yellen'ın bugün yapacağı konuşmaya odaklandı. Yallen'ın devam eden belirsizlikler nedeniyle netlikten kaçınacağı ve faiz artırımı gerekliliğine vurgu yapacağı bekleniyor.

Piyasalar, FED Başkanı Janet Yellen'ın bugün yapacağı konuşmaya odaklandı. Yallen'ın devam eden belirsizlikler nedeniyle netlikten kaçınacağı ve faiz artırımı gerekliliğine vurgu yapacağı bekleniyor.

XTB Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Müdürü Arzu Toktay, piyasaların FED Başkanı Janet Yallen'ın konuşmasına odaklandığını söyledi. Toktay, Yallen'ın yakın tarihte faiz artırımı gerekliliğine vurgu yapacağının beklendiğini belirtti. Toktay, dolar/TL paritesinin de yükselişini sürdürebileceğinin altını çizdi. Toktay şu değerlendirmelerde bulundu: "Günün en önemli gelişmeleri ABD tarafında. FED'in Mart ayında faiz artırabileceği beklentisi vadeli piyasalarda yüksek ihtimal olarak fiyatlanırken, FED Başkanı Janet Yellen'ın bugün yapacağı konuşma oldukça önemli. Bizim beklentimiz ise; devam eden belirsizlikler nedeniyle Yellen'ın netlikten kaçınacağı, ancak 'yakın tarihte' faiz artırımı gerekliliğine vurgu yapacağı yönünde. Şubat ayı için açıklanacak ISM imalat dışı sektör endeksinin ise 56.5 puan ile değişiklik göstermeyeceği öngörülüyor".

FED faiz artırım beklentisinde yaşanan güçlenmenin, gelişmekte olan para birimlerinde değer kaybına yol açtığını dile getiren Toktay, "USD/TRY paritesi 3,7000 seviyesinin üzerine çıktı. 3,7200 seviyesi üzerinde kalıcılık yükselişin devamını destekleyebilir ve yüzde 78,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3,7500 ile 3,7700 dirençleri gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 3,7000 - 3,6800 seviyeleri olası destekler olarak öne çıkıyor" şeklinde değerlendirmede bulundu.

