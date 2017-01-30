Piyasalar 'not'tan etkilenmedi

Kredi değerlendirme kuruluşlarının Türkiye için olumsuz kararı piyasaları etkilemedi.

Kredi değerlendirme kuruluşlarının Türkiye için olumsuz kararı piyasaları etkilemedi.

Kredi değerlendirme kuruluşlarının geçtiğimiz Cuma akşamı verdiği Türkiye kararları sonrası ilk iş günü borsada yükseliş yüzde 2'yi aştı, dolar da 3,83'ün altına geriledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürme kararı ve bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye'nin 'durağan' olan kredi reyting görünümünü 'negatif'e düşürmesi sonrası haftanın ilk iş gününde Borsa İstanbul, haftaya yüzde 0,19 düşüşle başlamasının ardından yükseliş yüzde 2'yi aşarak 85 bin 500 puanın üzerine çıktı.

Güne 3,8620 seviyesinden başlayan dolar/TL ise açılıştan itibaren kademeli olarak düşüşünü sürdürüyor. Kur şu sıralarda 3,8240 seviyesinden işlem görüyor.

