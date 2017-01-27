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Piyasalar Fitch'in kararına odaklandı
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Piyasalar Fitch'in kararına odaklandı

Yurt içinde piyasalar Fitch'in değerlendirme notuna odaklandı.

Yurt içinde piyasalar Fitch'in değerlendirme notuna odaklandı.
Uluslararası değerlendirme kuruluşu Fitch Rating, Türkiye değerlendirmesini bu akşam yapması bekleniyor. Hafta başından itibaren hareketli seyrini sürdüren dolar ve euro karar öncesi gerilimini sürdürüyor. Kredi değerlendirme kuruluşları arasında tek yatırım yapılabilir seviyesi Fitch'ten gelmiş olması kuruluşun bugün vereceği kararı biraz daha önemli kılıyor. Güne 3,89 seviyesinden başlayan dolar/TL, Fitch kararının etkisiyle gün içinde 3,91 seviyesine kadar yükseldi. Kur, şu sıralarda 3,87 seviyesinden işlem görüyor.
Fitch Ratings halen Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviye olan 'BBB-' ile, görünümü ise 'negatif' olarak değerlendiriyor. XTB Menkul Kıymetler Araştırma Müdürü Arzu Toktay, Fitch'in Türkiye'nin ülke notuna ilişkin bugün vereceği kararı değerlendirdi. Toktay, "Ocak ayı başından bu yana Türk lirası negatif fiyatlamadan anlaşılan piyasalar Fitch'in kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeden bir basamak aşağı çekmesini yüzde 50 ihtimal olarak görüyor" dedi.

"FİTCH'İN AÇIKLAMALARINDAN SONRA UMUTLARIMIZ AZALDI"
Fitch'in ekonomik gelişmeleri uzak ihtimalde olsa bir süre daha takip edip tercihini Temmuz ayında da verebileceğini söyleyen Toktay, "Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch en son Türkiye'nin görünümünü negatif ülke notunu BBB- olarak açıklamıştı. Beklenti, kurumun ülke notunu BBB- den BB+ ya indireceği yönünde iken tek yatırım yapılabilir ülke notumuzu da kaybetmiş olacağız. Bardağın dolu tarafından bakınca, kurum ekonomik gelişmeleri bir süre daha takip etmeyi tercih ederek Temmuz ayı gözden geçirmesini bekleyebilir. Piyasaların çok uzakta gördüğü bu ihtimalin gerçeğe dönüşmesi TL ve TL cinsi varlıklarda pozitif fiyatlamalar demek" açıklamalarında bulundu.
"Hafta içerisinde Fitch 2017 yılı beklentilerini duyurarak, negatif izlemedeki ülkelerde oransal artış bu sene not indirimlerinin daha fazla olacağını gösteriyor" ifadesini kullandığını belirten Toktay, "Türkiye'de negatif izlemede olan ülkeler arasında olduğundan bu açıklamanın ardından umutların azaldığını söyleyebiliriz. Son iki günde TCMB'nın açtığı swap ihalelerine gelen yüksek talep de piyasada ki bu beklentiyi açığa çıkarıyor. Gelelim finale piyasalar negatif Fitch'i ne ölçüde fiyatladı? Kesin bir şey söylemek zor olmakla birlikte Ocak ayı boyunca bu beklentinin fiyatlandığını söyleyebiliriz. Moody's ve S&P ve bir tek Fitch kaldı önemini irdelemek çok anlamlı görünmüyor. Ancak beklentinin gerçeğe dönüşmesi ve bir belirsizliğin geride kalması ile belki de piyasalar bir ölçüde rahatlayacak" dedi.

ÜLKE NOTU DÜŞERSE PİYASALARIN TEPKİSİ
Toktay, önümüzdeki dönemde zor koşullar içerisinde de olsa 2017 senesinde Türkiye ekonomisinin beklenen ekonomik büyüme performansını yakalamasının önemli olduğunu bildirerek, "Tek yatırım yapılabilir ülke notunu da kaybettik diyelim piyasalar nasıl tepki verir? Dolar/TL paritesinde 11 Ocak zirvesi 3,94 ve belki biraz üzeri görülür ardından parite 3,75-3,85 bandına geri çekilir. Euro/TL'sına gelince 4,20 üzerine hareketlenebilir. Sonrasında dışarıda euro/dolar hareketine bağlı olarak limitli bir geri çekilme yaşanabilir. Euro/TL paritesinde piyasanın denge aralığını 4,05-4,15 olarak biraz daha yukarıda görüyoruz. Gram altın fiyatlarına gelince, bir tarafta dolar/TL paritesi bir tarafta dolar/ons cinsi fiyatlar terazinin dengeleri 143,00 TL/gram üzerinde yükselişi işaret ediyor".


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