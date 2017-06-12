Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesi ile ilgili, 'Kısa vadede büyümedeki bu yükseliş kısmen aldığımız tedbirlerle, kısmen dış konjonktürle ilişkilidir. Bence en önemli husus şu, tekrar piyasada güven var. Reformlarla bunu pekiştireceğiz' dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesi ile ilgili, "Kısa vadede büyümedeki bu yükseliş kısmen aldığımız tedbirlerle, kısmen dış konjonktürle ilişkilidir. Bence en önemli husus şu, tekrar piyasada güven var. Reformlarla bunu pekiştireceğiz" dedi.

Şimşek, NTV'de katıldığı programda bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Büyümede beklenenden daha iyi performans kaydedildiğini belirten Şimşek, yüzde 5'lik büyümenin, 2,8 puanının yurt içi talepten, 2,2 puanının net ihracattan geldi. Sadece yüksek değil, dengeli bir büyümenin de söz konusu. İlk çeyreğe ilişkin beklentiler yüzde 5'in çok altında. İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergelere bakıldığında büyüme daha da hızlandığı görülüyor" dedi.

İmalat sanayi kapasite kullanım endeksinin Mayıs'ta yüzde 78,9 ile küresel kriz sonrasından, satın alma yöneticileri endeksinin ise 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığına işaret eden Şimşek, şöyle devam etti: "Hangi göstergeye bakarsanız bakın, yılın ikinci çeyreğinde büyümenin daha da güçlendiğini, daha da hızlandığını hissediyorsunuz, o izlenimi elde ediyorsunuz. Burada esas soru sürdürülebilirlik konusu. Bizim yatırım seferberliğimiz, inanıyorum ki daha güçlü bir şekilde kendisi hissettirecek. İstihdamda güçlü bir toparlanma var, bu daha da devam edecek. Kredi artışı kısmen Kredi Garanti Fonu ( KGF) ile ilişkili, tabii bu seviyede, bu hızda devam etmeyebilir. En önemli hususlardan bir tanesi bizim en önemli ticaret ortağımız Avrupa Birliği, Avro Bölgesi. Burada güçlü bir toparlanma yaşanıyor ve bu toparlanma bu sene daha da hızlanacak. Çünkü parasal genişleme devam ediyor ve yine avronun daha rekabetçi konumu da destekleyici".

Şimşek, büyük resme bakıldığında dış talebin destekleyici olmaya devam edeceğini düşündüklerini dile getirerek, içeride de belirsizliklerin azaldığını belirtti.



"EKONOMİDEKİ ÇIKIŞI SÜRDÜREBİLİR KILMAK İÇİN REFORM GEREKİYOR"

Şimşek, Hükümetin, istihdam, ihracat ve yatırım seferberlikleri başlattığını hatırlatan Şimşek, doğru politika tepkisinin verildiğini, şimdi de bunun sonuçlarının alındığını söyledi. Türkiye ekonomisi tekrar, çok keskin bir şekilde çıkışa geçtiğinin altını çizen Şimşek, "Bunu sürdürebilir kılmak, reform gerekiyor. Zaten bizim de üzerinde şu anda odaklandığımız husus da reform. Türkiye tekrar çok kritik reform döneminin arifesinde. Geçen sene birçok reform yapıldı, ancak bu devamlılık gerektirir. Kısa vadede büyümedeki bu yükseliş kısmen aldığımız tedbirlerle, kısmen dış konjonktürle ilişkilidir. Bence en önemli husus şu, tekrar piyasada güven var. Reformlarla bunu pekiştireceğiz. İnşallah Türkiye tekrar yüzde 5 ve üzeri büyüme patikasına oturacak" şeklinde konuştu.



"BÜYÜME, HEDEFİMİZİN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR"

Uluslararası kuruluşlarının büyüme beklentilerini sürekli güncellediğini hatırlatan Şimşek, uluslararası kuruluşların çok uzun zamandır yüzde 2,5-3,5 aralığında tahminler ürettiğini söyledi.

Yakın dönem yaşanan zorlukların geçici olduğuna dikkati çeken Şimşek sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye ekonomisinin büyük bir direnç gösteriyor. Gerek milletin, gerekse reel sektörün birçok stres testinden başarıyla çıktı. Şimdi ben inanıyorum ki onlar (uluslararası kuruluşlar) da bizi yakalayamaya başlayacaklar. Bizim hedefimiz oldukça iddialı görülüyordu, şimdi oldukça gerçekçi olduğu ortaya çıktı. Biz her sene olduğu gibi Orta Vadeli Program ( OVP) çalışmaları çerçevesinde o rakamları muhtemelen şu veya bu şekilde o zaman değerlendirir, revize ederiz. Biz tabii sık sık piyasa kadar rakamlarımızı değiştirmiyoruz. Biz genelde bir rakam koyuyoruz daha sonra tekrar OVP çalışmaları çerçevesinde gözden geçiriyoruz. O gözden geçirmelerin muhtemelen, bu yaz aylarında çalışması yapılır, eylül ekimde de paylaşılır. Şu an itibarıyla gerek ilk çeyrek büyümesi, gerek ikinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler büyümenin bizim hedefimizin üstünde kalabileceğine işaret ediyor ama mutlak bir rakam vermek için erken. Daha çok orta vadede yapacağımız reformlarla Türkiye'yi tekrar yüzde 5 ve üzeri büyüme patikasına oturtabiliriz. Dolayısıyla orada reform hususu önemli".