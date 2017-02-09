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Piyano merdivenler, vatandaşların ilgisini çekiyor
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Piyano merdivenler, vatandaşların ilgisini çekiyor

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, sanatseverleri yeni dizayn edilen renkli, ışıklı ve basınca duyarlı piyano merdivenleriyle karşılıyor. İlk günden çocukların yoğun ilgi gösterdiği piyano merdivenler, vatandaşlardan tam not aldı.

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, sanatseverleri yeni dizayn edilen renkli, ışıklı ve basınca duyarlı piyano merdivenleriyle karşılıyor. İlk günden çocukların yoğun ilgi gösterdiği piyano merdivenler, vatandaşlardan tam not aldı.
Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde (SKSM) insanları yürüyen merdivenleri kullanmak yerine merdiven inip çıkmaya özendirmek, müzik ve sanata olan ilgiyi artırmak için tasarlanan piyano merdivenler, sanatseverlerin ve özellikle de çocukların ilgisini çekiyor. 10 basamak üzerine kurulan sensörler yardımıyla 10 farklı piyano melodisi çıkaran piyano merdivenler ilk günden çocukların gözdesi haline gelirken velilerden de tam not aldı.

"PİYANO MERDİVENLERİN YÜZDE 66 ORANINDA İNSANLARI HAREKETE YÖNELTTİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR"
Piyano merdiven projesi hakkında açıklamalarda bulunan Küçükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Çağdaş Mersinlioğlu, "Bu projenin ilk örneği Stockholm'de başladı. İnsanların yürüyen merdivenler ve asansörlerden ziyade harekete yönelmesi için başlayan bir projedir. Dünyada ve Türkiye'de birkaç örneği vardır fakat bir kültür merkezinde yapılan ilk proje olmuştur. Bu çalışma yüzde 66 oranında insanları harekete yönelttiği görülmüştür. Biz bilişim noktasında gelinen gelişimi göstermek, sanata ve kültüre ilgiyi artırmak adına yaptık projeyi. 10 basamaktan oluşan projede sensör mekanizmasıyla 10 farklı piyona melodisi çalıyor. Biz projede özellikle sosyal medya ve basından çok büyük ilgi gördü. Buradan geçen herkes sürekli olarak üzerine basmadan buradan geçmiyor" dedi.

PİYANO MERDİVENLER AİLELERDEN TAM NOT ALDI
Kültür merkezine çocuğunu almak için gelen Gülten Kılıç, "Ben bir büyük olarak çok güzel buldum. Ben çok eğlendiysem, çocuklar daha çok zevk alarak kullanacaktır. Burada eğlenen çocuklar buraya gelmeyen çocuklara tavsiyede bulunacaklardır" diye konuştu.
Kültür merkezindeki merdivenleri beğendiğini söyleyen Erkut Mutlubaş, "Buraya yürüyen merdiven yerine piyano merdiven yapmışlar. Bence çok iyi bir proje olmuş. Çocuklar burada çok eğleniyorlar" şeklinde konuştu.

"PİYANO MERDİVENLERDE ÇOCUKLAR DOLASIYA EĞLENİYOR
Piyano merdivenleri çok sevdiğini söyleyen Öykü Boğatoğlu, "Burada ders sırasında bazı öğretmenlerim gelip demişti ki sen piyano çalmayı biliyor musun? Ben bilmiyorum demiştim. Daha sonra öğretmenlerim bana artık ayaklarınla çalabilirsin dedi. Ben daha sonra dışarı çıkınca bunu gördüm ve çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.
(Emrah Kuş - Mehmet Başa/İHA)
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