Piyanist Dengin Ceyhan tahliye edildi

Piyanist Ceyhan, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım üzerine evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Kamuoyunda yükselen tepkiler üzerine savcılık, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı akademisyeni Ceyhan'ın tutukluluk kararına itiraz etti. Avukatı ve yakınları, piyanisti karşılamak için Silivri Cezaevi'ne gitti.

GEZİ'DE KONSER VERMİŞTİ

Dengin Ceyhan, 2013'te Gezi eylemleri sırasında Alman piyanist Davide Martello ile birlikte İstanbul Taksim'de bir konser vermişti. Ceyhan, Gezi anmalarının yanısıra Soma'da hayatını kaybeden madenci ailelerin yararına konserler düzenlemişti; piyanist, üniversiteye başlayacak madenci ailelerinin çocuklarına burs toplamak için 7 ilde 'Piano for Soma' etkinliklerinde yer almıştı.