Pişmaniye şeklindeki statta sona doğru

Kocaeli'de yapımına 3 yıl önce başlanan ve bittiğinde şehrin sembolü pişmaniyeye benzeyecek olan 33 bin kişilik yeni stadyumda, koltukların montaj işlemleri başladı.

Kocaeli'de yapımına 3 yıl önce başlanan ve bittiğinde şehrin sembolü pişmaniyeye benzeyecek olan 33 bin kişilik yeni stadyumda, koltukların montaj işlemleri başladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapımı yüzde 95 seviyelerinde tamamlanan 33 bin kişilik stadyumun inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ tarafından 150 bin metrekare alan üzerine yapılan stadyumda büyük oranda tamamlanmasıyla birlikte tribünlerde koltuk montajı işlemlerine de başlandı. Tamamlandığında dış görünüşü ile İzmit'in simgesi olan pişmaniye şeklinde olması planlanan Kocaeli Stadyumunda tüm işlemleri tamamlanan zemine doğalgaz ve su hatlarının da bağlanmasının ardından ise çim serimi yapılacak.



2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI ADAYLIĞINA YENİ BİR STADYUM DAHA

Yapımına 3 yıl önce başlanılan stadyumun yeni sezonda Kocaeli'deki profesyonel takımlara hizmet verebilmesi için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, "Gençlik Spor Bakanlığının TOKİ ile birlikte yapmış olduğu işbirliği çerçevesinde ülkemize yapmış olduğu spor yatırımları artık hepsi tamamlanma ve açılma aşamasına geldi. 2024 Avrupa Şampiyonası adaylık sürecimiz de başladı. İnşallah bu stadyumu da bitirildiğinde 2024 organizasyonunu ülkemiz aldığında hepimiz mutlu olacağız" dedi.



KOLTUK MONTAJ ÇALIŞMALARI BAŞLADI, SIRADA ÇİM ZEMİN VAR

Stadyum çalışmalarında koltuk montaj çalışmalarının da başladığını söyleyen Muzaffer Çintimar, "Kocaeli stadyumumuzda koltuklar montaj aşamasına geldi. Koltuklarımız büyük bir hızla montaj ediliyor. Çim zemin anlamında da hazırlıklarımız tamamlandı. Şu anda stadyumun dış bağlantıları gerçekleştiriliyor. 2 hafta içerisinde stadyumu içerisindeki çim çalışmaları da tamamlanmış olacaktır. Şu an itibariyle yüzde 95'lik seviyesinde bir tamamlanma söz konusudur. 2 aylık süreç sonucunda çevredeki çalışmaların da tamamlanmasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz yoğun desteğiyle çevredeki yol ve diğer bağlantıları da gerçekleştirdikten sonra tesisimiz hazır hale gelecektir" diye konuştu.



KOLTUKLAR YANMAZ VE KIRILMAZ

Yeni Kocaeli Stadyumunda kullanılan koltukların özelliğinden de bahseden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, "Koltuklarımız öncelikle güvenlik açısından tercih edildi. Oturan vatandaşlarımızın da güvenliği bizim için önemli. Öte yandan zaman zaman aykırı davranışlar neticesinde kırılma ile ilgili sıkıntımız vardı. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarda öyle bir şey söz konusu değil. Buradaki koltuklar stadyum olarak Türkiye'de ilk olarak uygulanan stadyumdur. Bakanlığımızın farklı projelerinde bu koltuklar kullanıldı. Hatta bildiğim kadarıyla Allianz Arena'da ve ülkemizde Olimpiyatda kullanılan stadyumlarda birçoğunda bu koltuklar kullanıldı. Bu yönden Türkiye'de ilk olarak kullanılan koltuk grubu olarak yerini alıyor" şeklinde konuştu.



'YEŞİL STADYUM' OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYACAK

Öte yandan stadyumun en büyük özelliklerinden biri de inşaatına başlanılan yerin eski bir taş ocağı olması. Kullanılmayan bir taş ocağı havzasına yapılan ve zemini kaya olması itibariyle Kocaeli'nin en sağlam zeminlerinden birine sahip olan pişmaniye simgeli Kocaeli Stadyumunun çevresine dikilecek yaklaşık 2 bin ağaç ile birlikte de 'Yeşil Stadyum' olma özelliği taşıyacak.



ULAŞIMI KOLAY BİR STADYUM OLACAK

Stadyum ayrıca ulaşım imkanları bakımından da örnek projeler içinde yer alacak. Yeni yapılacak olan Kuzey Marmara Yolundan bağlantı alacak olan stadyumu, D-100'den gelecek bağlantı yolu, yapılması planlanan tramvay projesi ve Sabiha Gökçen'e yarım saat mesafesi ile de en ulaşılabilir statlardan biri olacak. Stadyumunda, 1000'i kapalı, 700'de açık olmak üzere bin 700 araçlık otopark alanı da bulunacak. 33 bin kişi kapasiteli tribünlerde ise 576 VIP tribünü ve 50 adet loca bulunacak olan Kocaeli Stadyumunda, 22 adet asansör ve 64 adet de giriş kapısı bulunacak.

(Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz / İHA)