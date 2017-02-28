Pişkin hırsızlar kamerada

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir aparttan televizyon çalan pişkin hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir aparttan televizyon çalan pişkin hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay 25 Şubat günü saat 01.00 civarlarında Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Kılıçarslan Caddesinde yapımı tamamlanan ve eşyaları yerleştirilmeye başlanan bir apartta meydana geldi. Gece yarısı aparta gelen iki hırsız önce keşif amacıyla apartın etrafından tur atıp çevreyi kontrol ediyor. Ardından hırsızlardan biri yolda gözcülük yaparken, diğeri aparta girip evin birinci katından televizyon çalıp balkona çıkıyor. Keşif yapan ikinci hırsız televizyonu arkadaşının elinden alarak apartın bahçe duvarının dibine bırakıp, ikinci sefer etrafı kontrol etmek için aparttan uzaklaşıyor. Etrafı inceleyen hırsızlar daha sonra bahçe duvarının yanına koydukları televizyonu alarak uzaklaşıyor.

Hırsızlığı fark eden apart sahibi Bekir Göksu, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarına yüzleri yansıyan hırsızların parmak izlerinden yola çıkan polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

18-19 yaşlarındaki iki gencin bu kadar iş imkanı varken hırsızlığa yönelmesinin üzücü olduğunu belirten apart sahibi Bekir Göksu, kendisini üzen şeyin televizyonun çalınması değil, gençlerin hırsızlığa yönelip bunu seçmesi olduğunu kaydetti.

(Medeni Topaloğlu / İHA)