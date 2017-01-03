03.01.2017 11:47 Pınarbaşı'nda yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından, Pınarbaşı ilçesinde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından, Pınarbaşı ilçesinde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.



Aralık ayında diğer alanlarda yapılan yemleme çalışması bu kez Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştirildi. Yemleme çalışması ile yaban hayvanlarının yerleşim yerlerinden uzak durması ve aç kalan yırtıcı yaban hayvanlarının can ve mal kayıplarına sebep olması engellenmektedir. Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yemleme çalışmalarına diğer yerleşim yerlerinde de devam edeceği belirtildi.

