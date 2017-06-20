Pınar Karşıyaka'da Trifunovic dönemi

Pınar Karşıyaka, başantrenör Aleksandar Trifunovic ile anlaştı.
Pınar Karşıyaka, başantrenör Aleksandar Trifunovic ile anlaştı. Spor Toto Basketbol Süper Lig takımlarından Pınar Karşıyaka, kötü geçen sezonun ardından görevden ayrılan başantrenör Nenad Markovic'ten boşalan göreve Sırp antrenör Aleksandar Trifunovic'i getirdi. Yeşil-kırmızılı ekip, tecrübeli başantrenörle 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. (Ali Gözeten /İHA)
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