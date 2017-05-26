Piknikte dereye düşerek boğuldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yaptıkları derenin kenarında dengesini kaybederek suya düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yaptıkları derenin kenarında dengesini kaybederek suya düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Dağlıca bölgesinde bulunan Tuğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Arkadaşları ile beraber piknik yapmak üzere bölgeye giden 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Sevda Serdar, dengesini kaybetmesi sonucu kenarında piknik yaptıkları derenin sularına kapıldı. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan ve Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serdar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı öğrenen Sevda Serdar'ın yakınları ve öğretmenleri hastaneye akın etti.

(Erkan Çapraz / İHA)