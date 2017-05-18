Pikap ile polis motosikleti çarpıştı: 2 polis yaralı

Adana'da polis motosikletiyle, Büyükşehir Belediyesi'ne ait pikabın çarpışmasını sonucu 2 polis hafif şekilde yaralandı.

Adana'da polis motosikletiyle, Büyükşehir Belediyesi'ne ait pikabın çarpışmasını sonucu 2 polis hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Çukurova ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70681 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş B. yönetimindeki 01 DYH 66 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait haşere ilaçlama pikabı ve güven timinde görevli iki polisin bulunduğu motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan polisler, ambulansla hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

(Süleyman Cenk İdaye /İHA)