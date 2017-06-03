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Pideden öyle bir şey çıktı ki: Dişleri elinde kaldı
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Pideden öyle bir şey çıktı ki: Dişleri elinde kaldı

Ankara'da yaşayan Nurtaç Tezcan, Etimesgut Belediyesine bağlı Halk Ekmek Fabrikasından alıp yediği pidenin içinden çıktığı iddia edilen 3,5 cm. uzunluğundaki çivi nedeniyle 4 implant dişini kırdı.

Ankara'da yaşayan Nurtaç Tezcan, Etimesgut Belediyesine bağlı Halk Ekmek Fabrikasından alıp yediği pidenin içinden çıktığı iddia edilen 3,5 cm. uzunluğundaki çivi nedeniyle 4 implant dişini kırdı.
4 çocuk annesi Nurtaç Tezcan, Etimesgut Belediyesine bağlı Halk Ekmek Fabrikasından alıp yediği pidenin içinden 3,5 cm uzunluğunda çivi çıktığını iddia etti. Çivinin 4 implant dişini kırması ile fenalaşan Tezcan, ailesi tarafından acil servise kaldırıldı. 13 bin TL civarında maddi kaybının olduğunu, ağrı kesiciler ile ayakta durduğunu ve yetkililerin ilgilenmediğini söyleyen Nurtaç Tezcan, "Şikayetçiyim, adaletin yerini bulmasını istiyorum, mağdur edildim" dedi.
Halk ekmekten aldığı pideden 3,5 cm. uzunluğunda çivi çıktığını söyleyen Nurtaç Tezcan, "28 Mayıs günü Etimesgut Halk Ekmek 1 numaralı büfeden 2 tane pide aldım. Sahurda aldığım lokma ile birlikte bir anda beynim, kulağım uyuştu. Dişimin çat sesini duydum. Dudağımın kanadığını gördüm. Ağzımdan lokmayı çıkardığımda pidenin içinde 3,5 cm. civarında bir beton çivisi olduğunu gördüm. İki implantım ekmekte kalmıştı, ikisi de yoktu. Oğlum ve eşim ambulansla hastaneye götürdüler. Hastanede iğne ve ağrı kesicilerle müdahale edildi" diye konuştu.
Olayın ertesinde yetkili mercilerle, olayın muhatabı olan insanlarla görüşmek istediğini söyleyen Nurtaç Tezcan, "Halk ekmek müdürünü aradım. Tadilat olmadığını böyle bir şeyi kabul etmediklerini söylediler. Eşim Etimesgut Belediye Başkanı'nın makamına gitti. Her şey olabilir ama çiviyi kabul etmiyoruz dediler" açıklamasında bulundu.
13 bin TL kadar zararı olduğunun altını çizen Nurtaç Tezcan, "Vatandaş olarak maddi manevi zarara uğradım. Şu anda çalışmıyorum. Daha sağlıklı daha güvenilir diye Halk Ekmek dışından ekmek almıyorum. Etimesgut Belediyesi ve Etimesgut Belediyesine bağlı Halk Ekmek Fabrikası yeteri kadar ilgi göstermedi. Şikayetçiyim, adaletin yerini bulmasını istiyorum. Mağdur edildim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Etimesgut Halk Ekmek Müdürü Hayati Bal ise iddianın doğru olmasının mümkün olmadığını belirterek, "Pide, üretim aşamasında 8 defa elekten geçiyor 3 kez göz ile kontrol ediliyor. Böyle bir şey imkansız" ifadesini kullandı. Eşinin dişinin kırıldığını iddia eden Yılmaz Tezcan'ın kendilerine ulaşmasın ardından 15 dakika sonra yanlarına gittiklerini belirten ve kendilerine böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını anlattıklarını vurgulayan Bal, kendi hataları olmamasına rağmen yine de sosyal belediyecilik gereği, eşinin dişinin tedavisini üstlenmeyi de teklif ettiklerini aktardı. Bal, bu iddialarla ilgili yasal haklarını da kullanacaklarını söyledi.
(Zeynep Babacan - Emre Yüzügüldü /İHA)

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