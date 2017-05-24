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Pide fiyatları belli oldu
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Pide fiyatları belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarının Türkiye genelinde 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacağını kaydederek, fiyatların illere ve tüketim oranlarına göre farklılık göstereceğini söyledi. Balcı, 'Pidenin 2017 yılında 300 gramı 2 lira olacak' dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarının Türkiye genelinde 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacağını kaydederek, fiyatların illere ve tüketim oranlarına göre farklılık göstereceğini söyledi. Balcı, "Pidenin 2017 yılında 300 gramı 2 lira olacak" dedi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarını açıkladı. Pide fiyatlarının ülke genelinde 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacağını belirten Balcı, bu yıl girdilerin artması ile beraber pide fiyatlarının en makul seviyede tutulduğunu kaydetti. Balcı, "Ülke genelinde 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacaktır. Örnek verecek olursak Ankara ilinde 2015, 2016 yılında 250 gram pide 1.5 liraya satılıyordu. Bu Ramazan ayında azami uygulanacak fiyat tarifesi 300 gramı 2 lira olarak belirlenmiştir. Bu da hem 50 gram bir büyüme söz konusu pidede. 1.5 lira olan pidede 2 lira olarak belirlenmiştir. Bu 2015 yılındaki 250 gramı 1.5 lira olan pide, 2017 yılında 300 gramı 2 lira oluyor" dedi.

"FİYATLAR DİĞER İLLERDE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR"
Balcı, pide fiyatlarının il bazına göre farklılık göstereceğini ifade ederek, "Bu diğer illerde farklılık gösterebilir. Daha düşük olabilir. Ya da 300 gramı değil, 450 gramı 3 lira olabilir. Bölgenin özelliğine göre, tüketici olan halkımızın tüketim alışkanlığına göre değişebilir. Ama Türkiye'nin hiçbir yerinde 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacak" açıklamasında bulundu.
Son günlerde zaman zaman aynı kişiler tarafından ısrarla ekmek tüketilmemesi yönünde yanlış açıklamalar yapıldığına dikkat çeken Balcı, şöyle konuştu:
"Ekmek halkımızın temel gıdasıdır. Ekmek B1, B3, B6 vitaminlerini içermektedir. Magnezyum, selenyum, çinko, demir gibi elementleri içermektedir. Erkekler günlük 250-300 gram ekmek tüketmekte bayanların en azından 150-200 gram ekmek tüketmesi gerekmektedir. Aynı kişilerin insanımız için önemli olan gıda maddesi konusunda da 'tüketebildiğimiz kadar tüketin' ifadesini kullanması son derece yanlıştır. Hangi gıdayı siz almanız gerekenden fazla alırsanız onun faydası zarara dönüşür. Bunu bilmek için bilim insanı olmaya gerek yok. Örnek verecek olursak zeytinyağını tüketebildiğiniz kadar tüketin dediğimde bir insan zeytinyağını fazla tüketmesi durumunda eğer zeytinyağını yüzüne sürüyorsa yüzde tahriş meydana geldiğini görürsünüz, eğer zeytinyağını fazla yiyerek, içerek tüketiyorsa damar tıkanıklığı olduğunu görürsünüz, sindirim sisteminde bozukluk olduğunu görürsünüz. Zeytinyağının faydalarını bilmek için düzenli olarak minimum seviyede faydalanmak gerekir. Her gıdada da almamız gerektiği kadar almamız gerekir. Hiçbir gıda kötü değildir. Ekmek temel gıda maddemizdir. Eğer ekmeği tüketmemiz gerekenden fazla tüketmediğimiz takdirde kilo aldırıcı özelliği yoktur."
Balcı, basın mensuplarının sorularını da cevapladı. Balcı, bir soru üzerine, "Tarifedeki grama esnafımızın uyma zorunluluğu vardır. 300 gram eğer tarifede yazıyorsa, 300 gram çıkartmak zorundasınız gram olarak. Ama azami fiyatı 2 lira. 2 liradan daha düşük rekabet koşulu altında satmak isteyen esnafta 2 liranın altında satabilir" diye konuştu.
Pidelerin gramlarının her ilde farklılık arz edebileceğini söyleyen Balcı, "Bugün Ankara 300 gram olarak bunu belirlediyse bir başka vilayette bu 250 gram olarak belirlenip, fiyatı ona göre ayarlanmış olabilir. Arz ve talebe göre bu değişiyor" dedi.

"EKMEKTE DE PİDEDE DE KİLOGRAMDA YÜZDE 10 ARTIŞ VAR"
Fiyatta ne kadar bir artış olduğunun sorulması üzerine Balcı, "Ekmekte de, pidede de kilogramda yüzde 10 artış var 2015'ten 2017 arası. 2015'teki fiyat 6 liraydı. Bugün azami uygulanacak fiyat 6 lira 60 kuruşa denk gelmekte" açıklamasında bulundu.
Balcı, İstanbul'da uygulanacak azami fiyatın 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacağını ancak ilçelere göre fiyatların farklılık gösterebileceğini söyleyerek, "Bunun altında olabilir ama geçen yıl en yüksek fiyat 6 liraydı. Bu yıl da 6.60'ın üzerinde olmayacak" ifadelerini kullandı.
Ekmek fiyatlarında yaklaşık 3 yıldır bir değişimin olmadığını sözlerine ekleyen Balcı, ekmek fiyatlarında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, kilogramının 4 ile 5 lira arasında değiştiğini ifade etti.
(Benan Özben/İHA)

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