09.02.2017 19:19 Picasso'nun eseri olduğu iddia edilen tablo ele geçirildi

Tekirdağ'da dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eseri olduğunu iddia ettikleri tabloyu satmaya çalışan aralarında polis ve emekli emniyet müdürünün de bulunduğun 5 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ'da dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eseri olduğunu iddia ettikleri tabloyu satmaya çalışan aralarında polis ve emekli emniyet müdürünün de bulunduğun 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eseri olduğunu iddia ettikleri tabloyu kimliği bilinmeyen kişilere satmaya çalışan biri polis 5 kişi olduğu ihbarını alan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda şüphelilere ait aracı tespit etti. Şüphelilere ait aracı takibe alan ekipler, Marmaraereğlisi ilçesinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada Picasso'nun eseri olduğu iddia edilen tabloyu bir çanta içerisinde gazetelere sarılı olarak ele geçirdi. Araçta bulunan polis memuru G.G. ile M.G, B.A., Erdem K. ve emekli Emniyet Müdürü E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Pablo Picasso'nun eseri olduğu iddia edilen tablo ise araştırılmak üzere Tekirdağ Müze Müdürlüğüne gönderildi.

(Yakup Güler /İHA)

