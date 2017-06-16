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Pi sayısının 3 bin 141 basamağını ezberledi
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Pi sayısının 3 bin 141 basamağını ezberledi

Ankara'da Mehmet Emir Yılmaz, 3,14 olan Pi sayısının 3 bin 141 basamağını ezberleyerek yeni bir rekora imza attı.

Ankara'da Mehmet Emir Yılmaz, 3,14 olan Pi sayısının 3 bin 141 basamağını ezberleyerek yeni bir rekora imza attı.
Ankara'daki bir özel okul öğrencisi 14 yaşındaki Mehmet Emir Yılmaz, okullarında gerçekleştirilen "14 Mart Dünya Pi Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Pi sayısının basamaklarını ezberleme yarışmasına katıldı. Bu yarışmada arkadaşları ile yarışan Yılmaz, ezber yeteneğini keşfetmesi ve öğretmeni ile çalışması sonucunda Pi sayısının 3 bin 141 basamağını da ezberledi. Yılmaz'ı çalıştıran okulun Matematik Öğretmeni Hikmet Baki, öğrencinin herkesin yapamayacağı bir şey gerçekleştirdiğini ifade ederek, "3 bin 141 tane basamak ezberledi. Bu kadarını bizlerde beklemiyorduk ama daha üzerine çıkabileceğini söyledi" şeklinde konuştu.
Baki, kırılacak rekorun bir anlam ifade etmesi amacı ile 3 bin 141 sayısında bırakıldığına dikkat çekerek, "Biz bu sabitin üzerine çıkmasını istemedik. En azından bir anlamı olsun istedik. Bir de öğrencimizin önünde TEOG sınavı var. Bu TEOG sınavına da hazırlanması için derslerine ağırlık vermesini istedik ve şuan için burada durdurduk öğrencimizi" dedi.

"MEHMET EMİR 150'Yİ GEÇTİKTEN SONRA, 'BEN TÜRKİYE REKORUNU DA KIRABİLİRİM' DEDİ"
Bu rekorun kırılma sürecini anlatan Baki, şunları kaydetti:
"Okulumuzda 14 Mart Dünya Pi Günü'nü kutladık. Burada bir yarışma düzenledik. Pi sayısının basamaklarını en çok kim ezberleyebilir yarışması, öğrenci burada ilk başta arkadaşlarını geçme çabasındaydı. Arkadaşlarından 80-100-150 basamağa kadar ezberleyenler oldu. Mehmet Emir 150'yi geçtikten sonra 'Ben Türkiye rekorunu da kırabilirim' dedi. O zaman Türkiye rekorumuz bin 100'dü. Birkaç gün içerisinde Türkiye rekorunu da kırdığını söyledi. Okudu, gerçekten de hatasız bir şekilde devam ediyor. Ancak, o 14 Mart gününde 2 bin 17 basamak rekoru daha kırılmış, bizim bundan haberimiz yoktu. Ertesi gün bunu da duymuş olduk. Bu rekoru da kırabileceğini söyledi. Birlikte çalıştık, azmetti. 2 bin 17 basamağı da geçti. Son olarak bizi de 3,14'ün bir anlamı olsun diye 3 bin 141 basamak ezberledik. 3,1415 diye devam ediyor sayı. Öğrencimiz de azim etti. 3 bin 141 basamağı ezberledi ve hatasız bir şekilde okudu."
Baki, rekoru tescilletmek istediklerini ancak rekoru onaylayacak bütün kurumlara başvurmalarına rağmen hiçbirisinden sonuç alamadıklarını, özel kurumlara ise bütçe ayıramadıklarını söyledi. Baki, rekoru onaylatmak için destek talebinde bulundu.
Söz konusu rekorun sahibi Mehmet Emir Yılmaz ise, gelecekteki hayalinin hafızlık olduğunu dile getirerek, rekor sürecine ilişkin, "14 Mart Pi Günü basamak ezberleme yarışmasına hazırlanıyordum. Arkadaşlarımı geçmek istemiştim" dedi.
Yılmaz, öğretmeni Hikmet Baki ile her gün çalıştıklarını, 3 bin 141 basamağı ise hatasız bir şekilde okuduğunu dile getirdi. Yılmaz, ezber süreci için ise yaklaşık 1 ay kadar çalıştığını vurguladı.
(Benan Özben - Fatih Erdoğan /İHA)

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