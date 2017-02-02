Photoshop'lu belgeyle memur oldu

Ayşe S., YDS ve KPSS puanlarını tahrifatla yükseltti, devlette uzman yardımcısı oldu.

Akıllara durgunluk veren sahtekarlık haberi, Habertük gazetesinin manşetinde yer aldı.

İHBAR YAKALATTI

Özel bir üniversitenin sağlık işletmeciliği bölümünden mezun Ayşe S. (30), memuriyet için ÖSYM'nin YDS ve KPSS sınavlarına girip 2015'te Sağlık Bakanlığı'nda uzman yardımcısı oldu. 1 yıl sonra 'sınav puanlarını değiştirdiği' ihbarı geldi.

KPSS PUANINI 70'TEN 97.8'E ÇIKARDI

Ayşe S.'nin, ÖSYM'nin belgesinde photoshop'la tahrifat yapıp YDS puanını 51'den 93'e, KPSS puamnı 70'ten 97.8'e çıkardığı, sahte belgeyle bakanhğa başvurup ilk sıradan mülakata girdiği ve atandığı ortaya çıktı.

'PİŞMANIM' DEDİ

Sağlık Bakanlığı'nda ürün denetmen yardımcısı olarak Eylül 2015'te işe başladığını anlatan Ayşe S., şunları anlattı: "Kuruma başvurur ken, 2014 KPSS Lisans ve 2013 YDS Sonbahar sonuç belgelerini vermiştim. Ben bunları, bilgisayarımda PDF formatmda değiştirip atanmama yardımcı olacak şekilde değiştirdim. KPSS puanım 70'ti, f 90 küsura (97.8) çıkardım. YDS puanım 51 idi. Onu da 93'e çıkardım. Daha sonra Kızılay'da bulunan bir internet kafeden bu sonuç belgelerinin renkli çıktılarını aldım. Mülakata çağrıldım, atamam yapıldı. Bilmediğim bir kişinin şikâyeti ile bu durum anlaşıldı. 2016'da eylül ayında açığa alındım. İşlediğim suçlardan dolayı pişmanım."

Mahkeme, "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından Ayşe S.'yi tutukladı. Şüphelinin memurluktan da ihraç edildiği öğrenildi.

Ayşe S.'nin gerçek puanları ÖSYM sisteminde kanıtlıyken nasıl sahte belgeyle memur olduğu, örgüt bağlantısı, ve benzer yolla kamuya başka girenler olup olmadığı araştırılıyor.

AVUKATI: İŞ BULAMADI

AYŞE S.'nin avukatı, müvekkilinin , suçunu itiraf ettiğini belirterek, "2008'de üniversite mezunu olan müvekkilim, uzun süre iş bulamadığıiçin 2015 yılında suça konu eylemi yapmak durumunda kalmıştır. Pişmandır ve zararı gidereceğini beyan etmiştir. / Tutuksuz yargılanmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.