PFDK derbiye cezayı kesti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı, sarı-kırmızılılara 30 bin TL, siyah-beyazlılara ise 350 bin TL ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı, sarı-kırmızılılara 30 bin TL, siyah-beyazlılara ise 350 bin TL ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.03.2017 tarih ve 57 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"Galatasaray'ın, 27.02.2017 tarihinde oynanan Galatasaray - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası 106,107,206 ve güney kale arkası 119, 120 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray hakkında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın, 27.02.2017 tarihinde oynanan Galatasaray - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak yapılması nedeniyle FDT'nin 53/8. Maddesi uyarınca 260 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 417,418,419,420,421 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 90 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

(OGZ-SK-S)