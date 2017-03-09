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PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç ceza
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PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile verdi.
PFDK kararları açıklandı. Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta hakeme itiraz eden ve tribüne gönderilen Igor Tudor'a 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:
"Adanaspor'un, 05.03.2017 tarihinde oynanan Adanaspor - Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Maraton Alt E,F,G, Güney Kale Arkası A,B,C,D,E BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Adanaspor'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ'A TRİBÜN KAPATMA
Beşiktaş'ın, 04.03.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton ÜST 415,416 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kayserispor Kulübü'nün, 05.03.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Alt Tribün C,D,E, ve Kuzey Alt C,D,E BATI ALT B,C, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün, 05.03.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Üst A Misafir Tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Antalyaspor'un 06.03.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY 15 BİN LİRA, TUDOR'A 1 MAÇ
Galatasaray'ın, 06.03.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Galatasaray Teknik Sorumlusu Igor Tudor'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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