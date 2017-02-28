PFDK'dan Galatasaray ve Dursun Özbek'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 100 bin TL para cezası verirken, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e de 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 100 bin TL para cezası verirken, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e de 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.

PFDK kararları açıklandı. Geçtiğimiz günlerde sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Dursun Özbek ve Galatasaray Kulübü'ne ceza çıktı. PFDK'nın kararlarına ilişkin TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray'ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

