PFDK'dan Fenerbahçe'ye bir ceza daha

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe'ye para ve ihtar cezası verdi.

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe'ye para ve ihtar cezası verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Adanaspor arasında oynanan mücadelede belgelerin haksız kullanımı gerekçesiyle PFDK tarafından Fenerbahçe'ye 100 bin TL para cezası verildi. Fenerbahçe'nin ceza aldığı bir diğer konu ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan mücadelede taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat oldu. Bu eylemin aynı sezon içinde kupada misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirildiği gerekçesiyle ihtar cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin, 15.01.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe- Adanaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, belgelerin haksız kullanılmasından dolayı takdiren 100 Bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 18.01.2017 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

