Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
PFDK'dan Beşiktaş'a izinsiz maç cezası
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

PFDK'dan Beşiktaş'a izinsiz maç cezası

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) izin almadan Sancaktape Belediyespor ile hazırlık maçı yapan Beşiktaş'a toplam 45 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) izin almadan Sancaktape Belediyespor ile hazırlık maçı yapan Beşiktaş'a toplam 45 bin TL para cezası verdi.
PFDK'nın kararlarına ilişkin TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Beşiktaş'ın, 28.02.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Sancaktepe Belediyespor özel müsabakasında, TFF'den izin alınmadan özel müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan izin alınmadan ve yayın sözleşmesi onaylatılmadan özel müsabaka görüntülerinin kulüp TV'sinde yayınlanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Sancaktepe Belediyespor Kulübünün, 28.02.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Sancaktepe Belediyespor özel müsabakasında, TFF'den izin alınmadan özel müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İzinsiz gösteri yapan 21 kadın serbest
El Bab'da yaralanan 5 kişi Kilis'e getirildi
BM Genel Sekreteri Somali'de
Babasından darbeci oğluna: Kafana sık
Polisle protestocular arasında çatışma: 3 ölü
Vatandaşlar AFAD gönüllüsü olabilecek
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı uyarısı
Almanya'dan bir skandal karar daha! O isme de yasak geldi
Almanya'dan bir skandal karar daha! O isme de yasak geldi
Antalyaspor Galatasaray maçı sonucu ve özeti
Antalyaspor Galatasaray maçı sonucu ve özeti
Fitch'den Türkiye için yeni rapor!
Fitch'den Türkiye için yeni rapor!
Muharrem İnce'den skandal Almanya savunması
Muharrem İnce'den skandal Almanya savunması
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İzinsiz gösteri yapan 21 kadın serbest
İzinsiz gösteri yapan 21 kadın serbest
El Bab'da yaralanan 5 kişi Kilis'e getirildi
El Bab'da yaralanan 5 kişi Kilis'e getirildi
BM Genel Sekreteri Somali'de
BM Genel Sekreteri Somali'de
Babasından darbeci oğluna: Kafana sık
Babasından darbeci oğluna: Kafana sık
Polisle protestocular arasında çatışma: 3 ölü
Polisle protestocular arasında çatışma: 3 ölü
Vatandaşlar AFAD gönüllüsü olabilecek
Vatandaşlar AFAD gönüllüsü olabilecek
Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı
Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı
PFDK'dan Beşiktaş'a izinsiz maç cezası
PFDK'dan Beşiktaş'a izinsiz maç cezası
Macaristan'dan mültecilere gözaltı kararı
Macaristan'dan mültecilere gözaltı kararı
'ABD Büyükelçiğinin Kudüs'e taşınması...'
'ABD Büyükelçiğinin Kudüs'e taşınması...'
'Somali'de hayatların kurtarılması için BM gerekli desteği sağlayacak'
'Somali'de hayatların kurtarılması için BM gerekli desteği sağlayacak'
Erdoğan, Ürdün Başbakanı Mulki'yi kabul etti
Erdoğan, Ürdün Başbakanı Mulki'yi kabul etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English