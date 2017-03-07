PFDK'dan Beşiktaş'a izinsiz maç cezası

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) izin almadan Sancaktape Belediyespor ile hazırlık maçı yapan Beşiktaş'a toplam 45 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) izin almadan Sancaktape Belediyespor ile hazırlık maçı yapan Beşiktaş'a toplam 45 bin TL para cezası verdi.

PFDK'nın kararlarına ilişkin TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş'ın, 28.02.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Sancaktepe Belediyespor özel müsabakasında, TFF'den izin alınmadan özel müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan izin alınmadan ve yayın sözleşmesi onaylatılmadan özel müsabaka görüntülerinin kulüp TV'sinde yayınlanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Sancaktepe Belediyespor Kulübünün, 28.02.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Sancaktepe Belediyespor özel müsabakasında, TFF'den izin alınmadan özel müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

