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PFDK'dan Aziz Yıldırım'a ağır ceza
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PFDK'dan Aziz Yıldırım'a ağır ceza

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a "Adanspor maçının hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı" 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezası verdi.

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde de kulübün resmi internet sitesinde yer alan sözleri nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası almıştı.

Öte yandan PFDK, Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na 5 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı getirdi.
PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 6 AY 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 190.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Cezanın infazının devam eden cezasının bitimini takiben başlatılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALAEDDİN YILDIRIM'ın, akredite olmadığı halde hakem soyunma odası koridorunda yer alması, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle ve başkasına ait akreditasyon belgesi kullanarak ilgilileri yanıltmaya çalışmasından dolayı takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 126.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi TANER AYBAR'ın, kendisine ait akreditasyon belgesini başkasına kullandırarak ilgilileri yanıltmaya çalışmasından dolayı takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."


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