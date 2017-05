PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Eskişehirspor ve Göztepe'ye para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyurulan PFDK kararları şu şekilde:

"Giresunspor Kulübü'nün, 25.05.2017 tarihinde oynanan Giresunspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Tribün C,D, Kapalı Dağ A, Kapalı Dağ B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Eskişehirspor Kulübü'nün, 25.05.2017 tarihinde oynanan Giresunspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig Play Off müsabakasında, müsabaka sonrasında yapılacak flaş röportajlarda ve basın toplantısında teknik sorumlu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



GÖZTEPE'YE 7 BİN LİRA

Göztepe'nin, 25.05.2017 tarihinde oynanan Göztepe - Boluspor TFF 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gümüşhanespor Kulübü'nün, 20.05.2017 tarihinde oynanan Gümüşhanespor - B.Ş. BLD. Erzurumspor Spor Toto 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



B.Ş. BLD. Erzurumspor Kulübü'nün, 20.05.2017 tarihinde oynanan Gümüşhanespor - B.Ş. BLD. Erzurumspor Spor Toto 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada B.Ş. BLD. Erzurumspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 4 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."